Un estudio científico internacional utiliza plantas de Silleda como genoma modelo
La investigación, en la que participa el experto de la UVigo Celestino Quintela-Sabarís, analiza la evolución de la acumulación de níquel en las hojas
Una población ubicada en Silleda de la especie Noccaea caerulescens, que pertenece a la misma familia que los grelos o los repollos, ha sido utilizada como genoma modelo en un estudio internacional sobre la acumulación de níquel en las hojas realizado por investigadores de varias instituciones de Francia, República Checa y Países Bajos. En el trabajo también ha participado el experto de la UVigo Celestino Quintela-Sabarís, del departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo.
La mayor parte de las plantas adaptadas a suelos metalíferos tóxicos excluyen los metales de sus tejidos fotosintéticos, pero la N. caerulescens es una de las 700 especies conocidas como hiperacumuladoras porque son capaces de retener en sus hojas cantidades elevadas, más incluso que en el propio suelo, de metales como el níquel, el zinc, el manganeso, el cobre, el cobalto, el arsénico o el talio.
Todavía se desconocen los mecanismos responsables, pero en un contexto de cambio climático como el actual estas especies podrían representar una oportunidad, por ejemplo, para desarrollar tecnologías sostenibles que ayuden a remediar suelos contaminados con metales y reducir así el impacto ambiental de la industria metalúrgica.
Los autores, que acaban de publicar sus resultados en la revista The Plant Cell, exploran los genes implicados en la hiperacumulación de níquel utilizando como modelo la población de N. caerulescens secuenciada en Cira, en Silleda.
«A Noccaea caerulescens ven sendo empregada como modelo no estudo do fenómeno da hiperacumulación debido ao seu ciclo de vida rápido e a sinxeleza do seu xenoma, moi similar ao de Arabidopsis thaliana, a planta modelo para a fisioloxía vexetal», explica Celestino Quintela-Sabarís.
«Todas as poboacións de N. caerulescens son quen de hiperacumular zinc, mais só algunhas poboacións en Europa, entre elas as galegas, son tamén capaces de hiperacumular níquel», detalla.
En Galicia hay otra especie hiperacumuladora, Odontarrhena serpyllifolia, que está dentro del espacio de la Red Natura 2000 de Serra do Careón, en Melide. Pero N. caerulescens solo crece en suelos que no están incluidos en ningún espacio protegido. «Dada a rareza destas poboacións e o seu valor como modelos evolutivos, a Administración galega debería tomar medidas para a súa conservación», añade Quintela.
