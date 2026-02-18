Detenidos dos albaneses en la entrada frustrada de más de 80 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a dos ciudadanos de nacionalidad albanesa cuando pretendían acceder al recinto del puerto de Vigo a rescatar 80 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador.

La operación comenzó tras ser seleccionado el contenedor para su análisis por la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Vigo. De esta manera, el contenedor fue sometido a inspección mediante «rayos X» por parte de la Unidad de Control Radiológico en Frontera, detectándose que en el sistema de refrigeración se encontraban oculta la cocaína.

Tras este hallazgo, la Unidad Combinada del Vigilancia Aduanera en Vigo, conjuntamente con Edoa Pontevedra y Eco Galicia, ambos de la Guardia Civil, comenzaron una investigación que condujo a la identificación de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad albanesa cuyo propósito era el rescate de la sustancia estupefaciente alojada en el interior del contenedor ubicado dentro del recinto portuario.

Cocaína decomisada. / Guardia Civil, Aduanas, Agencia Tributaria

El intento de recuperación de la cocaína se produjo la madrugada del pasado domingo 15 de febrero, siendo inmediatamente detectado por las unidades investigadoras, que procedieron a la detención de dos individuos de nacionalidad albanesa en el momento en que pretendían acceder al contenedor contaminado. Además, se incautaron 61 paquetes de cocaína, así como diferentes herramientas y útiles para recuperar la droga (cuatro bolsas de deporte de gran tamaño, una escalera plegable, un taladro, bridas, dos teléfonos) y un vehículo.

El lunes 16 de febrero, en una revisión a fondo del contenedor, en la que se contó además con medios radiológicos portátiles del servicio de Vigilancia Aduanera en Vigo, se descubrieron nueve paquetes más de cocaína ocultos entre la maquinaria del sistema de refrigeración del contenedor. En total se intervinieron más de 80 kilos de cocaína.

La cocaína oculta en el sistema de refrigeración del contenedor que llegó al puerto de Vigo. / Guardia Civil, Aduanas, Agencia Tributaria

El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil continúan sus investigaciones acerca de esta organización criminal de carácter transnacional y no se descartan más detenciones.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Vigo y el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Comandancia de la Guarda Civil en Pontevedra y el Equipo contra el Crimen Organizado (Eco) en Galicia de la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardía Civil.

Las actuaciones están coordinadas bajo la dirección de la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo.

Útiles intervenidos a los dos arrestados al intentar rescatar la droga en un contenedor del puerto de Vigo. / Guardia Civil, Aduanas, Agencia Tributaria

El descubrimiento e intervención de la sustancia estupefaciente refuerza la imagen del Puerto de Vigo como un puerto seguro, a pesar de los intentos de diferentes organizaciones por introducir importantes cantidades de cocaína oculta en los contenedores que habitualmente llegan a este puerto procedentes de Sudamérica.

Noticias relacionadas

De esta forma, en lo que va de año, esta es la segunda aprehensión de esta sustancia realizada en el Puerto de Vigo, suponiendo ambas no solamente la intervención de la mercancía ilícita, sino la detención y desarticulación de las organizaciones criminales dueñas de la mercancía, hecho que refuerza la efectividad de las fuerzas y cuerpos encargadas de la investigación, persecución y represión del narcotráfico en Galicia, entre las que se sitúan las unidades del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, responsables de la esta operación.