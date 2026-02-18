Iberia y el gigante de cruceros TUI promocionarán en Vigo los mercados de Navidad de Estados Unidos

Como vender hielo a un esquimal. Vigo se sitúa en el mapa de los viajes de cruceros y mercadillos navideños, pero como destino emisor y no receptor. El operador de cruceros TUI e Iberia han puesto en marcha su primer 'roadshow' conjunto por 17 ciudades de España y Portugal «con el objetivo de reforzar el conocimiento especializado de destinos de larga distancia entre los agentes de viajes y consolidar la colaboración de ambas compañías».

Esta gira llamada 'TUI on Tour 2026' pasará por Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Vigo, A Coruña y San Sebastián, además de Lisboa, Oporto y Coimbra en Portugal. Esta gira publicitaria se centrará en las rutas que ofrece en Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Brasil, además de los cruceros fluviales, un segmento exclusivo del operador con un gran crecimiento y demanda.

TUI es la marca creada por Royal Caribbean en 2007 para el mercado alemán y está fijando en la fachada atlántica uno de sus nuevos nichos, ya que el pasado verano realizó cuatro salidas con su megacrucero 'Mein Schiff 4', recalando algunas de ellas en Vigo. Todo apunta a que la experiencia ha sido satisfactoria, ya que este verano disparará su oferta viajes hasta los 11 embarques desde Oporto en el Mein Schiff 6, con capacidad para 2.536 pasajeros. Del total de las 11 salidas desde Leixões, cinco atracarán en Galicia (8 y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; y 2 de septiembre).

La filial TUI Spain reforzará su programación con salidas garantizadas en verano a Costa Rica y Perú, en Semana Santa a Costa Rica, Perú y Nueva York, y en el Puente de Diciembre a Nueva York. Precisamente en esta época del año destaca como novedad «un crucero especial para disfrutar de los tradicionales Mercadillos Navideños desde una perspectiva diferente», explican.

Esta promoción publicitaria con Iberia contará con sesiones en formato charla y diálogo, con participación activa de los asistentes y presencia conjunta de los equipos de producto y comercial de TUI Spain e Iberia. Los encuentros se celebrarán en hoteles boutique 4* superior y de cinco estrellas.

"La participación de Iberia en TUI on Tour 2026 nos ofrece la oportunidad de trabajar codo con codo con un touroperador tan estratégico y relevante como TUI, con quien compartimos algo más que destinos", ha valorado la manager de Grupos y Touroperación de la aerolíena española, Carmen López.

El foco en Estados Unidos

Sobre los destinos mencionados, Estados Unidos será uno de los ejes centrales en un año marcado por acontecimientos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026, el 250 aniversario de la independencia del país y el centenario de la Ruta 66, para la que TUI ha diseñado programas especiales conmemorativos.

Por su parte, según TUI, Perú continúa consolidándose como uno de los destinos culturales y de aventura con mayor dinamismo, con un incremento del 25% en lunas de miel que combinan cultura y trekking, reflejando una demanda creciente de viajes experienciales de mayor valor añadido.

En el caso de Brasil, desde el turoperador ha resaltado que el destino experimenta un aumento del 50% en viajes de larga duración -- dos semanas o más-- orientados a grandes recorridos, apoyado también por nuevos productos vinculados a las rutas de Iberia a Recife y Fortaleza.

Costa Rica, donde TUI cuenta con receptivo propio, mantiene su posicionamiento como destino transversal para diferentes perfiles de cliente --familias, seniors, jóvenes, parejas-- y refuerza su programación con itinerarios especiales adaptados a la demanda actual, combinando Caribe y Pacífico.