El Concello de Vigo da cinco días a la Xunta para arreglar el problema que inutiliza el campo de fútbol de la ETEA
Avanza que, si el Gobierno gallego no actúa, lo hará el Ayuntamiento y le pasará la factura
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a cargar contra la actuación de la Xunta en las obras del centro de la tercera edad de la ETEA. Según expuso, los trabajos ejecutados provocaron un movimiento de tierras que dejó inutilizable el campo de fútbol, con una parte «hundida» por debajo del verde, una situación que, según recalcó, obliga a su cierre por motivos de seguridad, lo que está generando quejas entre los usuarios.
El regidor subrayó que el Concello ya ha dado un ultimátum a la Administración autonómica para que actúe de inmediato: «Cinco días de plazo». Advirtió de que, si no hay respuesta en ese margen de tiempo, será el propio Ayuntamiento el que intervenga para solucionar el problema, con repercusión económica directa para la Xunta: «Si en cinco días no lo resuelven, lo hacemos nosotros y le pasaremos la factura».
Mientras tanto, insistió en que la instalación permanecerá cerrada y apuntó directamente a la responsabilidad autonómica por lo sucedido. «No se utiliza el campo», remarcó, a la vez que indicó que el cierre no es una decisión municipal arbitraria, sino una medida obligada por el estado en el que quedó el terreno tras la obra, que calificó de «indebida» y mal ejecutada.
Caballero reiteró que el daño es consecuencia exclusiva de la intervención de la Xunta y volvió a incidir en que la ETEA no es un buen lugar para abrir una residencia de mayores, la cual se construye con fondos aportados por la Fundación Amancio Ortega. «Tenían que haber tenido un especial cuidado. Por cierto, el PP está callado. No dice nada», apostilló el alcalde.
