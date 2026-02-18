Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comisario relevado por Interior por el escándalo de agresión sexual fue condecorado hace unos meses en Vigo

Fernando Óscar San Juan recibió la medalla de plata en los actos centrales del 2 de octubre celebrados en la ciudad olívica

La víctima denuncia que el asesor directo del DAO querellado ejerció «presiones» sobre ella a cambio de su silencio

José Ángel González, ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional acusado de agresión sexual, durante el acto en octubre en Vigo en el que fue condecorado su asesor directo y también apartado, Fernando Óscar San Juan.

José Ángel González, ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional acusado de agresión sexual, durante el acto en octubre en Vigo en el que fue condecorado su asesor directo y también apartado, Fernando Óscar San Juan. / Marta G. Brea / FDV

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relevó esta mañana al asesor directo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por agresión sexual. Se trata del comisario Fernando Óscar San Juan González. La víctima denunció que ejerció «presiones» sobre ella a cambio de su silencio. Se da la circunstancia de que San Juan fue uno de los condecorados en los actos centrales del día de la Policia Nacional celebrados en Vigo el pasado 2 de octubre. Recibió la medalla de plata en atención, según la orden publicada en su momento por el ministerio, a sus «méritos» en el cuerpo policial.

Vigo fue la sede elegida para celebrar en 2025 los actos centrales de la Policía Nacional. Junto a una exposición de medios y una exhibición en el auditorio de Castrelos, hubo más actividades a lo largo de los días programados y el acto principal en la avenida de García Barbón se celebró con la presencia del ministro Grande-Marlaska, el director general de la Policía Francisco Pardo y entre los numerosos mandos policiales asistentes se encontraba José Ángel González, contra el que ahora se dirige la querella de agresión sexual que derivó ayer en su dimisión. González ya había estado en Vigo meses antes junto a Pardo en la presentación de estos actos.

Relevado de cualquier responsabilidad

Ese 2 de octubre casi un centenar de agentes fueron condecorados. Uno de los galardonados fue San Juan, al que se le concedió la medalla de plata. Hoy este comisario es noticia por algo muy distinto. En declaraciones realizadas esta mañana por Marlaska antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro afirmó que ante las acusaciones contra San Juan solicitó «una información reservada que se está estudiando» y avanzó que «se ha acordado que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales».

Concretamente, en la querella que presentó la subordinada del DAO, ésta relató que San Juan ejerció presiones sobre ella «mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio», lo que consideró «un intento de compra del silencio de la víctima mediante dádivas profesionales derivadas del poder institucional del querellado». Por ello, el abogado de la víctima solicitó al juez una prueba testifical con la declaración de San Juan. Por el momento, el magistrado solo ha citado a la querellante el 17 de marzo y también ordena que se tome declaración al DAO «en calidad de querellado».

JUPOL muestra su «repulsa total»

El secretario provincial en Pontevedra de JUPOL, Alejandro Cousiño, afirmó esta mañana que si las pruebas y la investigación judicial acreditan que San Juan encubrió los graves hechos denunciados, «no es merecedor de la medalla de Vigo» ni del resto de las que le fueron concedidas en su trayectoria profesional. En su momento, el sindicato ya había recurrido la concesión de dicha medalla al considerar que «no cumplía con los requisitos» para ser merecedor de ella. Sobre los hechos denunciados, JUPOL también ha mostrado su «repulsa total». «Esto no puede ocurrir en la Policía Nacional, en ningúna escala ni categoría», manifiesta Cousiño.

