Infraestructuras
Choque político en el Concello de Vigo: sin consenso para reclamar al Gobierno el rescate de la AP-9
Caballero y BNG se lanzan reproches a raíz de la propuesta de declaración institucional planteada por los nacionalistas, que finalmente no llegará al pleno municipal
A falta de cinco días para el pleno ordinario de febrero en el Concello de Vigo, no será posible aprobar una declaración institucional respaldada por los tres grupos políticos de la Corporación para pedir el rescate de la AP-9 al no prosperar el planteamiento del BNG sobre este asunto, originando además el enésimo choque político entre el alcalde vigués, Abel Caballero, y el partido de la oposición, que tras conocer el rechazo del PSOE a consensuar un texto.
«O PSOE acaba de impedilo cun veto antidemocrático a través do seu rodete absolutista, que volve demostrar a falla de compromiso do goberno local nun asunto tan importante», trasladó el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, tras la junta de portavoces, asegurando que los socialistas se cerraron en banda a negociar una modificación al texto propuesto.
No tardó en pronunciarse sobre la situación de la AP-9 el regidor vigués, insistiendo en que «desde que soy alcalde llevo reclamando la gratuidad a Zapatero, Rajoy y Sánchez», contraponiendo esa reclamación a la postura de PP y BNG. «El PP nunca reclamó a Rajoy, pero pasó algo peor, porque fue Aznar en el 2000 quien la privatizó y prorrogó la concesión y por eso pagamos. Pero lo del BNG aún es peor porque retrasó la construcción de la autopista diciendo que era terriblemente perjudicial para Galicia. Ellos solo quieren que los blanqueemos, pero cada uno debe asumir su historia», concluyó Caballero sobre este asunto.
