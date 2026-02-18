Centenares de coches, atrapados en garajes de edificios de Vigo por inundaciones

Las consecuencias de las cuantiosas lluvias de los últimos meses son numerosas. El continuo paso de fenómenos adversos ya hizo mella en la industria, pues supuso pérdidas en sectores como la pesca o la construcción que poco pueden hacer mientras no cesen los avisos marítimos o los grandes acumulados de precipitación. Y también tiene consecuencias directas para los ciudadanos en sus propios domicilios. Filtraciones y goteras, tejados o electrodomésticos averiados son los problemas más comunes que están resultando del temporal.

Pero lo que sin duda se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para las comunidades de vecinos son las inundaciones en los garajes. Edificios del Arenal, de O Calvario, Teis, Ramón Nieto... prácticamente por toda la ciudad hay inmuebles cuyos garajes están completamente inutilizados por los devastadores efectos de la lluvia.

«Y hasta que deje de llover, no podemos hacer nada», aseguran desde Tufinka, empresa de administración de comunidades de propietarios de Vigo. Además, hay muchos vecinos a los que no les ha dado tiempo a sacar el coche antes de que los garajes quedasen completamente inutilizados, y muchos de ellos además han sufrido desperfectos causados por el agua y se tendrán que pelear con las aseguradoras para que se hagan cargo de los arreglos.

Pero es que además de los daños causados, lo que trae de cabeza a los vecinos es que no pueden sacar los coches de los garajes y por tanto se les complica su día a día. «Nosotros tenemos dos vehículos y menos mal que uno de ellos estaba fuera cuando se inundó el foso», afirma Martín Lemos, vecino de un edificio del entorno de Camelias afectado por esta situación, que ahora se turna con su mujer para usar el coche para ir a trabajar a diario. Cuando no puede disponer del mismo, tiene que ir en taxi, y obviamente la empresa en este caso no le cubre esos gastos. «Tenemos que hacer malabares», asegura.

Pero los vecinos que consiguieron sacar sus coches de los garajes antes de que quedase bloqueado también empiezan a estar desesperados tras dos semanas así. En este caso, porque viven en zonas en las que es imposible aparcar y se pasan dando vueltas a veces durante una hora cuando vuelven a casa de trabajar buscando un hueco en la calle en el que poder dejar el vehículo. En otros casos, directamente, lo están dejando por las noches en algún parking privado de pago.

Pero los problemas en las comunidades de propietarios provocados por las intensas lluvias de este inicio de año pasado por agua no se quedan en los garajes. Jesús Álvarez, de Viriato Administración, explica que en los últimos tiempos, en distintos edificios de viviendas que gestiona en la ciudad, han aparecido daños en las canalizaciones y filtraciones que no se van a poder arreglar hasta que deje de llover durante varios días seguidos. «Todos los siniestros desde hace tres meses hasta hoy están en stand by», apunta.

Todo esto tiene una derivada, y es que si las empresas de reformas, fontaneros y electricistas están ya colapsadas por la falta de personal, esta situación provocará que lo estén aún más y que tengan una lista de espera interminable de trabajos por hacer.