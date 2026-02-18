El BNG se reivindica como «primeira forza» de Vigo frente al «abandono de Xunta e PP»
Los nacionalistas, dos años después de las elecciones autonómicas en las que ganaron en votos en la ciudad, asegura tener un proyecto «para que Vigo sexa motor do cambio en Galiza»
R.V.
Dos años después de la última cita con las urnas a nivel autonómico, el BNG de Vigo reivindica el «logro histórico» de haber sido en aquellos comicios el partido más votado en la ciudad olívica, entendiendo además que la Xunta no ha cumplido sus compromisos con la urbe.
«Derrotamos de maneira rotunda ó PP converténdonos en primeira forza política na cidade, pero dende entón a Xunta fixo ouvidos xordos ó clamor expresado que esixía a fin das políticas de abandono coas que levan castigando Vigo desde 2009», destaca el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier P. Igrexas.
El BNG critica, entre otras cosas, la «desfeita sanitaria, dous anos de ataque contra o ensino público, a insuficiencia das políticas de vivenda ou a desertización produtiva». Con todo esto, los nacionalistas se ven en condiciones de aprovechar aquel caudal de más de 56.000 votos para «liderar un novo rumbo para Vigo fronte a inercia e falla de proxecto do actual goberno municipal» y permitir, además, un cambio a nivel gallego.
