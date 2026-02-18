El alcalde de Oporto mantiene 2032 como «horizonte» para el AVE con Vigo y Rueda pide no usar los retrasos como excusa

El presidente de la Cámara Municipal de Oporto, Pedro Duarte, ha ratificado que el Ejecutivo portugués mantiene 2032 como «horizonte» para la conexión de alta velocidad (AVE) con Vigo, un «compromiso» que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado, al tiempo que ha urgido al Gobierno de España «agilizar» la parte que le corresponde.

Rueda se reunió este miércoles con el alcalde de Oporto, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, un encuentro que, según ratificaron ambos mandatarios, también ha servido para «intensificar» relaciones en el ámbito comercial y turístico. En su comparecencia, Rueda ha agradecido a Duarte su colaboración y facilidad para encontrar puntos en común entre dos territorios con vínculos culturales y lingüísticos que mantienen una «relación estrecha de muchos años».

El titular del Ejecutivo gallego ha incidido en que en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal son muchas las personas «que cruzan diariamente y hacen vida en los dos lados». En concreto, viven unos 6,4 millones de personas y hay unos 14.000 trabajadores transfronterizos, además de un gran número de empresas a ambos lados de la frontera. El presidente ha apostado por «dar más participación a los territorios» en las cumbres que los gobiernos de ambos Estados realizan anualmente y por mejorar la movilidad entre ambos territorios, especialmente las comunicaciones ferroviarias, como con la modernización del Tren Celta, que tarda ahora mismo unas dos horas y media por trayecto, la mejora del material rodante.

Pero sobre todo, ha incidido en «la necesidad de avanzar en la conexión de alta velocidad», una infraestructura que calificó de prioritaria y estratégica para Galicia y el Norte de Portugal. En este sentido, ha agradecido la «manifestación expresa» de la voluntad del alcalde de continuar progresando en la infraestructura en territorio portugués y ha afirmado que la Xunta seguirá demandando al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez que «cumpla con su parte».

Preguntados sobre los compromisos de ambos gobiernos en relación con la conexión Lisboa-Madrid, ambos mandatarios han incidido en que la apuesta por una no tiene que invalidar la otra. «Nadie entendería que para hacer una conexión se dejase de hacer la otra», ha dicho el presidente gallego. También ha resaltado que el «esfuerzo» de Portugal es «más grande» según la «lógica» de la distancia, y pese a ello, ha agregado, que la tramitación va «mucho más avanzada» que en la parte española. «Portugal lleva mucha ventaja y demuestra mucha más voluntad política que el Gobierno luso», ha sentenciado.

Mantendrá la exigencia con Feijóo

Rueda ha considerado «muy importante» que, al igual que este miércoles, las autoridades lusas ratifiquen el compromiso con la fecha para que, a su juicio, ningún posible «retraso» de la parte lusa, sirva para «justificar» que «no se haga nada» desde el Gobierno de España.

Al tiempo, con el trasfondo de las elecciones generales que tocarían en 2027, aunque ha insistido en que él desearía que fuesen «cuanto antes», ha advertido que si su jefe de filas y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es presidente de España, mantendrá e incluso «reforzará» la reclamación, sobre todo porque el actual líder del PP fue máximo mandatario gallego y abanderó esta demanda.

En el encuentro también abordaron asuntos relacionados con el Xacobeo 2027, en el que la Xunta ya trabaja. Rueda ha reflexionado acerca de que esta «oportunidad histórica» también repercutirá en el país vecino, especialmente teniendo en cuenta «el gran crecimiento» que registra el Camino Portugués de la Costa de forma «sostenida e intensa», con un alza en 2025 del 20% con respecto al año anterior.

Así, ha invitado a la ciudad de Oporto a ser partícipe de este Año Santo a través de iniciativas en materia de turismo o cultura, que se pueden materializar, por ejemplo, a través del nuevo Clúster transfronterizo de turismo, en el que participan asociaciones turísticas de la ciudad portuguesa. Con el Xacobeo en el punto de mira, Rueda ha puesto el foco en el impulso de una programación cultural conjunta y acciones promocionales sobre las que «se empezará a hablar» para poder «ejecutarlas ya este año y en 2027».