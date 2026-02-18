Los alojamientos de Vigo se llenan... y también el albergue municipal
Rozó el 100% en enero, con más de un millar de pernoctaciones
El albergue municipal, situado en Marqués de Valterra, atendió en enero a 115 personas y facilitó 1.128 pernoctaciones: registró una ocupación del 97%, según concretó el alcalde, Abel Caballero. Trasladó, además, que, en la reunión de esta semana de la comisión de ayudas de emergencia, el Ayuntamiento olívico aprobó 105 apoyos por más de 32.400 euros para alimentación, alojamiento y facturas.
Un total de 40 fueron para alimentación por 12.515 euros; 27 para alquiler por 13.723 euros, que son otros tantos «desahucios que se evitan»; 14 para alojamientos por 4.858 euros; y 23 para suministros de agua, luz y gas por 1.326 euros. Desde enero, el Concello aprobó 434 ayudas por 125.000 euros, según apuntó el alcalde, quien añadió que, en 2025, el Ayuntamiento, en el área de Política Social, atendió a 8.870 personas.
Caballero recordó que Vigo es la única ciudad de Galicia que cuenta con un albergue municipal para facilitar los recursos necesarios a las personas sin hogar. «Ciudades gobernadas por el PP y por el BNG en Galicia no lo tienen», recalcó. El Concello destina 1,2 millones de euros para garantizar alojamiento a personas sin recursos.
