El aeropuerto de Vigo tuvo casi el doble de viajeros después de la pandemia que los previstos por Aena

En condiciones de desigualdad en cuanto a apoyos y casi siempre infravalorando su potencial, pero el aeropuerto de Vigo sigue volando alto. Los 1.114.810 pasajeros registrados en 2025 no solo supusieron el sexto mejor dato histórico, cosechando el mismo número de récords. También supusieron una enmienda total al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) lanzado en septiembre de 2021 por Aena y que planificaba el desarrollo de su red entre 2022 y 2026.

En aquel informe marcado por el coronavirus y sus efectos sobre la aviación se dibujaba un escenario casi catastrófico para Peinador con 631.715 pasajeros en ese primer año y solamente un 0,4% más (641.615) al término del quinquenio. Mientras A Coruña (+2,5% y 910.863 viajeros) y Santiago (+6,56% y 2.636.008) se recuperaban de la pandemia, en Vigo se estancaba el tráfico de pasajeros hasta dejarlo como uno de los más pequeños de la red. Nada más lejos de la realidad.

En 2022 rozó el millón de pasajeros y ya aventajó a Jerez, Reus o Almería, todos ellos con proyecciones superiores al caso vigués. Y en 2025 ese desajuste se confirmó al crecer un 73,8% sobre la cifra prevista para 2026. Este porcentaje supera con creces las alzas de Lavacolla (+18,4%), Alvedro (41,9%) o Asturias (+43,6%), situándose como el que mayor diferencia tuvo de todo el noroeste. De hecho algunos como Santander registraron caídas del 9% en las estadísticas.

Previsiones del nuevo plan

Este miércoles Aena presentó el tercer DORA de su historia y que afectará al periodo 2027-2031. El documento, todavía pendiente de aprobación por su Consejo de Administración y el Consejo de Ministros antes de septiembre, dibuja una inversión de 13.000 millones de euros que hará posibles las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, actualmente al borde de la saturación.

Para ello propone una subida anual de 43 céntimos por pasajero en las tasas y billetes, manteniendo además las bonificaciones aprobadas para aeropuertos como el de Vigo. Su previsión es de una «desaceleración» en el incremento de viajeros hasta el 8% en este periodo. Por el momento no ha detallado la inversión prevista en cada terminal ni sus tráficos previstos, aunque en Galicia no se esperan grandes actuaciones más allá de pequeñas mejoras en las terminales y zona del campo de vuelo.