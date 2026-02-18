El 30% de las cirugías canceladas por la huelga médica fueron en el área de Vigo

La huelga médica contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central se materializó en numerosas suspensiones de operaciones y consultas en tan solo sus dos primeros días. Hoy fue la tercera jornada y tuvo un 18% de apoyo en la comunidad, según el Sergas. Desde los sindicatos aseguran que el porcentaje superó el 85%.

Centenares de médicos recorrieron de nuevo los pasillos de los hospitales, clamando por un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación.

En Vigo, los dos primeros días de paro supusieron la suspensión de 102 cirugías, lo que representa el 27 % del total de las canceladas en Galicia. Más elevado fue el impacto en las consultas: en los hospitales de la ciudad olívica se suprimieron 2.601, frente a las 7.552 registradas en toda la comunidad.

En Atención Primaria dejaron de atenderse 2.546 citas, casi el 40 % del total gallego. En conjunto, en Vigo se cancelaron 5.249 actos médicos, de los 14.486 suspendidos en toda Galicia durante las dos primeras jornadas de paro.

Vigo destaca sobre el resto, pero al observar los datos hay que tener en cuenta que en cuatro de las siete ciudades el martes fue festivo.

Esta mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reprochó al Ministerio de Sanidad su pasividad y lo instó a que retome el diálogo sobre el Estatuto Marco para acabar con las jornadas de paro que tienen un "impacto" en las listas de espera de los pacientes. Señaló que el Sergas reprogramaría la actividad suspendida lo antes posible. A la actitud del Ejecutivo central, Gómez Caamaño opuso la "voluntad permanente" de la Xunta de negociar y puso en valor los dos grupos de trabajo que se crean para reformar la atención primaria antes del verano con un modelo de atención de calidad para pacientes y profesionales.

En esa línea, el sindicato gallego O´Mega hacía ayer un apunte para la administración autonómica: «En Galicia el conselleiro culpa al Ministerio de las listas de espera, de los retrasos que se están generando. No asume ningún tipo de responsabilidad. Es cierto que él no puede legislar el estatuto marco ni el estatuto propio para el médico, pero sí debería exigir responsabilidades».