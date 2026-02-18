Más de 21.200 estudiantes y trabajadores de la UVigo están llamados a las urnas el 6 de mayo

Un total de 21.222 trabajadores y estudiantes de la UVigo están llamados a las urnas el próximo 6 de mayo para elegir al séptimo ocupante del Rectorado para los próximos seis años. Según los censos provisionales que acaba de publicar la institución, en las décimas elecciones de su historia podrán votar 728 personas más que en las anteriores, celebradas en 2022 y a las que se presentó en solitario Manuel Reigosa.

Una vez acabado el plazo de reclamaciones, la lista definitiva se dará a conocer el 6 de marzo y, tres días después, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas, que finalizará el 13 de ese mes. Hasta el momento, son tres los aspirantes que han anunciado públicamente su intención de concurrir a los comicios: la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, por H2040; la catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo, al frente de Nós Universidade; y el catedrático de Industriales Jacobo Porteiro, liderando la plataforma de nueva creación ConSenso.

El censo de las elecciones al Rectorado incluye a 2.210 profesores e investigadores. El voto ponderado de los 989 docentes con plaza fija (PDI-A) es el que tiene mayor peso (51%) en el resultado final, mientras que el de los otros 1.221 (PDI-B) solo supone un 9%.

De esta forma, uno de los centros que puede ser decisivo en la designación de la próxima rectora o rector de la UVigo es Ingeniería Industrial, con 148 PDI-A, seguido a bastante distancia de Telecomunicaciones, con 89, Filología y Traducción (76), Económicas (73) y Biología (61).

El colectivo de estudiantes es el más numeroso, pero también el que registra tradicionalmente una menor participación. Su voto ponderado es del 25% y de los 18.250 inscritos en el censo provisional, 17.015 son de 1º y 2º ciclo y los otros 1.235 realizan estudios de doctorado (3º ciclo).

En el caso del PTXAS, con un peso del 15%, están convocados el 6 de mayo un total de 762 trabajadores, la mayoría de ellos, más de 500, del campus de Vigo.

Según establece el calendario electoral, los candidatos serán proclamados de forma definitiva el 16 de abril y, un día después, tendrán que dar a conocer a los integrantes de sus respectivos equipos, así como las líneas generales del programa con el que aspiran a gobernar la UVigo. La campaña electoral se desarrollará desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo, solo en días lectivos. Y, tras la jornada de reflexión, las votaciones del día 6 se extenderán entre las 10 y las 18 horas.

Habrá una papeleta por cada candidato y cada elector solo podrá dar su voto a uno de ellos o hacerlo en blanco, es decir, introduciendo el sobre vacío.

Una vez realizada la ponderación de los votos, ganará las elecciones el candidato que obtenga más de la mitad de los votos. Y, si ninguno lo consigue, se celebrará una segunda vuelta el 15 de mayo a la que solo podrán concurrir los dos aspirantes que lograran un mayor número de apoyos.

En caso de que fuese necesaria esta segunda votación, la proclamación provisional de los resultados sería el día 18 y, tras el plazo de reclamación, se haría definitiva el 28.

En la jornada del 6 de mayo la comunidad universitaria también elegirá a los 251 integrantes del Claustro en representación de los distintos sectores. Además de los miembros innatos designados en los Estatutos, la composición del máximo órgano de representación y control es de 128 representantes del PDI-A (51%), 22 del resto del personal docente e investigador (9%), 63 de los estudiantes (25%), y 38 del PTXAS (15%).