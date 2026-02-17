Actividad
Vigo se apunta al emprendimiento: el mejor dato de creación de empresas en una década
El año pasado se cerró con 669 nuevos negocios registrados, arrancando también el actual ejercicio con una evolución positiva
Vigo cerró 2025 con el mejor dato de creación de empresas de los últimos años al aparecer en el Boletín Oficial del Registro Mercantil un total de 669 nuevas compañías, cifra solo superada por la de 2016, cuando se anotaron 688, tal y como refleja la publicación del Instituto Galego de Estatística. La cifra alcanzada el año pasado supone un crecimiento del 14% respecto a la alcanzada en 2024 y que cada mes se constituyan una media de 55 empresas.
En clave gallega, Vigo fue la urbe de la Comunidad en la que más sociedades se constituyeron, por delante de A Coruña, que se quedó en 618 nuevas empresas creadas. En tercer lugar, encontramos Santiago con 238, mientras que en Lugo, Ourense y Pontevedra hubo 188, 186 y 159, respectivamente. Ferrol ocupa el «farolillo rojo» con 81 compañías.
Por otro lado, este auge del emprendimiento en Vigo parece, además, querer tener continuidad, ya que enero de 2026 se ha cerrado con mejores indicadores que los del mismo mes del año anterior, pasando de 37 a 43, según los datos recopilados por el IGE. Habrá que esperar ahora a ver la evolución a lo largo del ejercicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático