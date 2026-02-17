Vigo se apunta al emprendimiento: el mejor dato de creación de empresas en una década

Vigo cerró 2025 con el mejor dato de creación de empresas de los últimos años al aparecer en el Boletín Oficial del Registro Mercantil un total de 669 nuevas compañías, cifra solo superada por la de 2016, cuando se anotaron 688, tal y como refleja la publicación del Instituto Galego de Estatística. La cifra alcanzada el año pasado supone un crecimiento del 14% respecto a la alcanzada en 2024 y que cada mes se constituyan una media de 55 empresas.

En clave gallega, Vigo fue la urbe de la Comunidad en la que más sociedades se constituyeron, por delante de A Coruña, que se quedó en 618 nuevas empresas creadas. En tercer lugar, encontramos Santiago con 238, mientras que en Lugo, Ourense y Pontevedra hubo 188, 186 y 159, respectivamente. Ferrol ocupa el «farolillo rojo» con 81 compañías.

Por otro lado, este auge del emprendimiento en Vigo parece, además, querer tener continuidad, ya que enero de 2026 se ha cerrado con mejores indicadores que los del mismo mes del año anterior, pasando de 37 a 43, según los datos recopilados por el IGE. Habrá que esperar ahora a ver la evolución a lo largo del ejercicio.