Uber presiona al Concello de Vigo para que autorice los servicios urbanos
El ejército de abogados de la multinacional no descarta acudir a los tribunales
En la reunión celebrada recientemente entre las asociaciones de taxistas de Vigo y la Policía Local, además de enumerar todas las actuaciones que se están llevando a cabo contra los Uber, se destacó el hecho de que la multinacional está presionando al Concello de Vigo para que autorice a sus conductores a realizar trayectos urbanos por Vigo. Es más, según pudo saber este periódico por fuentes presentes en ese encuentro, se apuntó incluso que abogados de la multinacional de VTC estarían ya barajando la opción de ir a los tribunales para desbloquear este conflicto y que el gobierno local emita esos permisos, algo que hasta ahora ha rechazado apoyando siempre al sector del taxi.
Habrá que ver hasta dónde llegan esas presiones y si en algún momento surten efecto. De momento, todas las solicitudes de VTC de Uber para realizar servicios urbanos en Vigo han sido denegadas. Uno de los principales motivos para que esa presión aumente es que han sido ya varias las empresas turísticas de Vigo las que se han puesto en contacto con Uber para llegar a acuerdos de colaboración. Y contar con esas autorizaciones municipales favorecerían estas alianzas comerciales por las que se han interesado firmas de pisos de uso turístico que también trabajan ya con taxistas.
