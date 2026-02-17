Tres buques se refugian en Vigo de la mala mar
Un 'ferry' y un remolcador que traslada a otro barco llegaron este lunes y martes al puerto vigués
Sigue revuelto el mar, lo que provoca que continúen arribando al puerto de Vigo barcos de distintas clases en busca de refugio. Los últimos en arribar entre lunes y martes han sido el veterano 'ferry' de bandera alemana Akka y el remolcador griego Dionysios Z que conduce al nuevo pesquero factoría Havbryn de 70 metros de eslora desde astilleros turcos para su armador en Noruega. A los tres se les ha asignado atraque en el muelle de Trasatlánticos.
El Akka regresa a Alemania desde el Mediterráneo donde recientemente finalizó su flete en virtud del cual navegó por espacio de un año para la operadora griega Attica Group uniendo Venecia y Ancona con los puertos griegos de Patras e Igoumenitsa. Perteneciente a la naviera alemana TT Line, a bordo del Akka pueden viajar 744 pasajeros y 169 camiones. Construido como Nils Holgersson en astilleros alemanes en 2001, el Akka desplaza 36.468 toneladas brutas y mide 191 metros de eslora por 29,5 de manga. Ahora retorna a su hábitat natural en el Mar Báltico.
Por su parte el Dionysios Z no es la primera vez que tiene que buscar abrigo en Vigo debido a un temporal. Ya le ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando la borrasca Claudia se cruzó en su singladura entre Turquía y Noruega hacia donde remolcaba el casco inconcluso de un ferri que está siendo completado en astilleros noruegos.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Atropello arbitral para la sexta plaza