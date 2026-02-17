Radiografía de la empresa en Vigo: dos de cada tres no tienen empleados y enfocada al sector servicios

La evolución del ecosistema empresarial de Vigo está dejando un mapa con un mayor peso de las sociedades incluidas en el sector servicios, pero también en las que no tener asalariados es el escenario más habitual. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su directorio de empresas y unidades locales, cuyo análisis permite concluir que dos de cada tres compañías que tienen su sede en Vigo no cuentan con empleados, por lo que es el propietario el que asume la responsabilidad en exclusiva de llevar adelante el negocio.

En total, según las cifras del IGE, en la ciudad hay radicadas 22.385 sociedades, con casi 14.300 que no cuentan con ningún asalariado. En el escalón superior, aquellas que cuentan con uno o dos empleados, se encuentran un total de 4.014 compañías, representando prácticamente el 18%. Mientras, casi 2.000 empresas cuentan con entre tres y cinco trabajadores y 913 anotan de seis a nueve. Por tanto, únicamente el 5% de las sociedades con sede en Vigo realizan su actividad con al menos una decena de asalariados y de estas, dos centenares se pueden considerar mediana y gran empresa, al contar con al menos 50 asalariados. Solo 24 compañías tienen más de 250, reflejan los datos del ente autonómico.

Por ámbito de actividad, hay un claro dominador en las estadísticas empresariales relativas a Vigo, ya que el 85%, más de 19.000, pertenecen al sector servicios. La construcción, mientras, aporta algo más del 9% del conglomerado empresarial vigués con 2.048 compañías registradas, prácticamente el doble de las empresas del ámbito industrial, que superan ligeramente el millar. La aportación de la agricultura y la pesca, pese a la clara importancia de esta última actividad en la economía de la ciudad, es prácticamente anecdótica en las cifras globales, al tener su sede en Vigo 183, de las que 104 se corresponden con la pesca.

Radiografia de las empresas en Vigo / Hugo Barreiro

Realizando un desglose algo más pormenorizado, son ocho las actividades que cuentan con más de un millar de empresas con sede en la ciudad. El comercio es el claro dominador, tanto en su versión en la venta final al consumidor, con más de 2.251 sociedades que se dedican al comercio minorista (un 10% del total) y 1.972 al mayorista, esto es, de intermediarios en la cadena de suministro. Completan el podio aquellas compañías dedicadas a actividades jurídicas y de contabilidad, cerca de 1.500 que representan un 6,7%, ligeramente por delante de las empresas de hostelería, que aportan 1.459 unidades al ecosistema empresarial vigués. Empresas de construcción especializada como aquellas de albañilería, fontanería o demoliciones suponen el 5,6%, mientras que también tienen un peso importante las inmobiliarias o las empresas de los ámbitos de la sanidad y la educación.

Por condición jurídica, la mitad de las empresas se constituyen como personas físicas, mientras que un 37% son sociedades limitadas.