Los quirófanos, bajo mínimos en el segundo día de huelga: se suspendieron más de la mitad de las cirugías

La huelga médica nacional que comenzó ayer fue secundada por un amplio porcentaje de facultativos de Vigo en su segunda jornada. Según los datos del Sergas, durante la mañana tuvo un 29,7% de seguimiento en el hospital Álvaro Cunqueiro. Por la tarde fue de un 1,82%. O´Mega apunta más alto y asegura que el paro fue apoyado por más de un 80%.

Varias operaciones tuvieron que ser suspendidas y aplazadas. Según los sindicatos había 18 programadas, pocas para el Chuvi, pero hasta 10 fueron canceladas. En el Meixoeiro ocurrió algo similar.

Por especialidades, cirugía vascular, pediatría y anestesia fueron las que más secundaron la convocatoria. Todas ellas al 100%. En medicina interna, excepto por el personal de servicios mínimos, el respaldo también fue masivo: solo una persona no hizo huelga.

Parte de los profesionales que no fueron a trabajar pasaron la mañana recorriendo los pasillos de los hospitales, sujetando pancartas que con misivas como «coida a quen te coida» o «si no estamos en la mesa, somos el menú». Desde O´Mega señalaron que la ministra, Mónica García, ayer se habría contradecido en una entrevista: «Dijo que no le importaba que tuviéramos un estatuto propio, pero que su obligación era legislar para todos. Si no le importa, debería negociarlo». Además, también hacen un apunte para la administración autonómica: «En Galicia el conselleiro culpa al Ministerio de las listas de espera, de los retrasos que se están generando. No asume ningún tipo de responsabilidad. Es cierto que él no puede legislar el estatuto marco ni el estatuto propio para el médico, pero sí debería exigir responsabilidades», añaden.

Los médicos que se están manifestando en toda España piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación.

La ciudad olívica fue el centro sanitario gallego con mayor seguimiento de la huelga. En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, la participación en el turno de mañana alcanzó el mencionado 30%, mientras que en el turno de tarde fue del 1,82 %, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidad.

En el conjunto de Galicia, se situó en el 16,36 % durante la mañana y en el 3,39 % por la tarde, con una incidencia mayor en la atención hospitalaria que en la atención primaria. Siempre según los datos del Sergas. La Administración autonómica subrayó que se garantizó en todo momento el 100 % de los servicios mínimos, asegurando la atención urgente y de emergencias.

En otras ciudades

En el turno de mañana, el seguimiento global en los hospitales gallegos fue del 20,94 %. Además de Vigo, destacaron los complejos hospitalarios de Pontevedra (21,17 %), Ferrol (17,32 %) y Ourense (14,86 %). No se registró seguimiento en los hospitales de A Coruña, Santiago de Compostela ni en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

En los hospitales comarcales, el paro fue del 9,92 % en la mañana, con especial incidencia en Monforte de Lemos (14,1 %), Verín (11,48 %), O Salnés (12,99 %) y O Barco de Valdeorras (9,84 %). No se sumaron en los hospitales de Barbanza, Cee ni A Mariña.

En los centros de salud surtió menos efecto. Según dicen desde O´Mega porque en marzo iniciarán su propia huelga indefinida. En el turno de mañana, la participación alcanzó el 6,65 % en el conjunto de Galicia. Por áreas sanitarias, los porcentajes más elevados se registraron en Pontevedra-O Salnés (8,21 %) y Vigo (8,13 %), seguidas de Lugo-A Mariña-Monforte (6,86 %) y Ourense-Verín-O Barco (6,12 %).