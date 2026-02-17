El parque de Plaza Independencia amanece anegado por el lodo
Una rama de grandes dimensiones obstaculizaba otra zona del recinto
Vigo lleva un mes y medio bajo el efecto de las borrascas, a la espera de que el próximo viernes se instale definitivamente el anticiclón y venga un largo punto y aparte. Hay muchos sectores que están viendo su actividad condicionada a que cese el mal tiempo, como la construcción: el agua está trayendo pérdidas millonarias.
A los desagues urbanos, al alcantarillado, también le está costando más. Para muestra el barrizal y que se pudo ver desde por la mañana en Plaza Independencia, justo al lado del parque infantil. Aunque sus intalaciones no se vieron afectadas.
También apareció un árbol caído del parque por la zona, una rama de grandes dimensiones que parecía arrancada de su sitio.
