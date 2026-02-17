Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

El parque de Plaza Independencia amanece anegado por el lodo

Una rama de grandes dimensiones obstaculizaba otra zona del recinto

La plaza de la Independencia, anegada.

La plaza de la Independencia, anegada. / J.C

Patricia Casteleiro

Vigo

Vigo lleva un mes y medio bajo el efecto de las borrascas, a la espera de que el próximo viernes se instale definitivamente el anticiclón y venga un largo punto y aparte. Hay muchos sectores que están viendo su actividad condicionada a que cese el mal tiempo, como la construcción: el agua está trayendo pérdidas millonarias.

A los desagues urbanos, al alcantarillado, también le está costando más. Para muestra el barrizal y que se pudo ver desde por la mañana en Plaza Independencia, justo al lado del parque infantil. Aunque sus intalaciones no se vieron afectadas.

Noticias relacionadas

También apareció un árbol caído del parque por la zona, una rama de grandes dimensiones que parecía arrancada de su sitio.

La rama junto a unos bancos.

La rama junto a unos bancos. / Cedida

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents