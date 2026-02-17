Ofensiva de la Policía Local contra los VTC ilegales en Vigo: casi 150 sanciones y 15 coches en el depósito

El Concello de Vigo mantiene la vigilancia sobre los conductores de Uber en la ciudad, que hay que recordar que no cuentan con licencia para realizar transportes urbanos pero que, pese a ello, lo han estado haciendo desde que desembarcaron en Vigo en junio del año pasado. Hasta la fecha, según fuentes municipales, la Policía ha tramitado ya 144 actas de infracción contra los VTC tras un total de 149 inspecciones. Las más cuantiosas son las que se ponen por recoger pasajeros en las paradas de taxis, en algunos casos superando los 2.000 euros.

El problema, como ha informado FARO recientemente, es que Uber recurre muchas de esas sanciones, que se acaban judicializando y se eternizan hasta hacerse efectivas. Y los conductores, algunos de ellos tras recibir tres multas, continúan operando.

No obstante, la Policía Local de Vigo ha intensificado la vigilancia sobre estos VTC que realizan sin permiso municipal traslados urbanos de viajeros. Así, han inmovilizado ya un total de 83 Uber, de los que 43 fueron trasladados al depósito. Quince de ellos permanecen todavía allí, reduciendo considerablemente la flota de vehículos con los que la multinacional opera en Vigo.

El 68% de todos los vehículos inspeccionados por los agentes llevaban pasajeros. Y hay que recordar que solo los taxis cuentan con el permiso municipal necesario para trasladar personas entre distintos puntos de la ciudad. Los VTC solo pueden hacer trayectos interurbanos, entre un municipio y otro. Los propios taxistas denuncian que el 90% de los servicios que realizan los Uber son por dentro de la ciudad, vulnerando por tanto la normativa. De momento, el Concello ya ha rechazado 47 solicitudes de permisos urbanos de conductores de Uber, y están en trámite para rechazar otras dos.

En algunos casos, tal y como ha informado FARO recientemente, el Ayuntamiento de Vigo ha comenzado a ir más allá. Y es que a los VTC reincidentes que han sido multados en repetidas ocasiones los están denunciando ante el contencioso. La judicialización busca poder inmovilizar los vehículos y, además, retirarles la licencia para realizar cualquier tipo de trayectos, también los interurbanos, al haber cometido numerosas faltas administrativas trasladando viajeros por Vigo sin permiso.

Hasta el momento, el sector del taxi permanece unido en este conflicto. Pese a las ofertas que Uber les ha realizado a varios taxistas para operar a través de su plataforma, prometiéndoles doblar sus ingresos, ningún taxista ha aceptado. Recientemente, las distintas asociaciones de taxistas de Vigo mantuvieron una reunión con la Policía Local precisamente para conocer cuáles son los pasos que se están dando para frenar lo que ellos consideran «competencia desleal». Y respaldan el apoyo de la administración local y las medidas que están tomando contra los VTC. Y también las que permiten flexibilizar las condiciones del sector.

Hay que recordar que el Concello de Vigo ha dado el visto bueno a la petición de eliminar el día de descanso obligatorio semanal para que los taxistas estén en la calle el mayor tiempo posible y evitar que los clientes se vayan con los Uber al menos hasta el próximo año. Esto no quiere decir que los conductores no vayan a descansar, sino que pueden autorregularse su tiempo, y afecta en todo caso a los titulares de las licencias, no a los choferes contratados, cuyas condiciones se marcan en el convenio.