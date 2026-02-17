Nueve de cada 10 personas usuarias de Teleasistencia del Concello de Vigo son mujeres de entre 86 y 90 años

El servicio de Teleasistencia del Concello atendió en enero a 911 personas usuarias, de las que un 91% son mujeres de entre 86 y 90 años «que pueden vivir solas, pero necesitan" esta atención "para tener seguridad ante emergencias». Así lo explicó el alcalde olívico, Abel Caballero.

El regidor concretó en un audio remitido a los medios que este servicio realizó en enero 5.483 llamadas y registró 4.194 alarmas. Destacó que se trata de una ayuda «excepcional y completamente gratuita» y puso en valor que «da tranquilidad a tantas personas que viven solas».

Del total de llamadas realizadas, 4.339 tuvieron como objetivo conocer el estado de las personas usuarias. Además, en enero, se prestaron otros servicios, como la entrega de 15 comidas de aniversario, 11 servicios de podología y seis de peluquería.

En cuanto a las 4.194 alarmas registradas, 258 fueron por emergencias y 1.024 por avisos para comprobar el funcionamiento del sistema, comunicar cambios o nuevos datos o solicitar información. Asimismo, se produjeron 351 llamadas de agenda para felicitar cumpleaños o contactar con personas ingresadas en el hospital, entre otros casos.