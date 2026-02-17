Turismo
La Navidad afianza su tirón en otros países y sitúa Vigo a la cabeza de España en turismo extranjero
En diciembre, solo 25 municipios españoles superaron los casi 40.000 visitantes foráneos de la ciudad olívica
Pese al descenso del turismo nacional, más de 100.000 personas se desplazaron a Vigo en el mes grande de Navidad, el doble que Santiago y un 46% más que A Coruña
En todo 2025, Vigo recibió casi 324.000 turistas de otros países, reafirmándose como destino más visitado de Galicia
El impacto que la Navidad tiene para Vigo es indudable y los datos de medición del turismo a través del posicionamiento de los teléfonos móviles publicados por el Instituto Nacional de Estadística así lo refrendan. Certifican que una vez más la ciudad olívica fue capaz de recibir a más de 100.000 personas durante el mes de diciembre, destacando especialmente en la pasada edición un notable incremento de los visitantes llegados de otros países, que se dispararon un 15% respecto al mismo mes del año anterior pese a la complicada meteorología de las primeras semanas. Según los datos del INE, la cifra de turistas de otros países ascendió a 38.149 personas, cantidad que en toda España solo superaron 25 municipios.
Por procedencia, vuelven a destacar los casi 15.000 llegados desde Portugal, que se consolida como segundo punto de origen más habitual del turismo que llega a Vigo, solo superado en diciembre por aquellos que se desplazan desde otros puntos de Galicia (30.471 personas). Francia, con 3.865, y Alemania, con 3.290, destacan en un ranking en el que aparecen también Países Bajos o Estados Unidos.
Esta subida registrada en el turismo foráneo permitió paliar el desplome del turismo nacional, al caer por encima del 22% la cifra de personas llegada de otros puntos de España, hasta las 64.840. Con todo, ese desplome no impidió que un año más Vigo se consolidase como el destino de referencia en el cierre del ejercicio en Galicia, con casi 103.000 visitantes, contrastando con los datos anotados por Santiago, que rozó los 51.000 (la mitad), o A Coruña, que alcanzó los 70.468, un 46% menos que la ciudad olívica.
El liderazgo logrado por Vigo en diciembre es extensible al conjunto de 2025 pese a quedarse, por esa caída del turismo nacional, a un puñado de visitantes de volver a superar el millón de turistas alcanzado el año anterior. Eso no le impidió superar los 883.103 de A Coruña y los 816.343 de Santiago. El INE refleja que llegaron a Vigo desde otros puntos de España durante el año pasado 676.135 personas, de las que algo más de la mitad eran gallegas, con Madrid aportando el 17%, con 112.700 visitantes. Mientras, por primera vez se superó en un año completo la barrera de los 300.000 turistas extranjeros, fijando el récord en 323.836, un 9% más que el año anterior.
La cercanía con Portugal permite, por su parte, que el país luso sea el tercer punto de origen más habitual de los turistas que visitan Vigo solo por detrás de Galicia y Madrid. Los casi 64.300 lusos registrados están por encima de los 43.208 procedentes de Castilla y León. Otro país extranjero, Francia, ocupa el quinto lugar en esta clasificación con casi 33.700 visitantes, por delante incluso de Cataluña, Andalucía y Asturias. Cierran el «top ten» Países Bajos y Comunidad Valenciana.
