La música clásica alemana llega a Vigo la próxima semana

El Philharmonisches Streichquintett Berlin, el Quinteto de Cuerdas de la Filarmónica de Berlín, deleitará con su talento a los asistentes a su concierto del próximo miércoles, 25 de febrero, en Vigo. Lo ofrecerán en el Teatro Afundación desde las 20.00 horas. Interpretará piezas de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvořák.

Será el segundo de los siete conciertos programados en la Temporada de Abonos de Clásica en el primer semestre del año. Las personas que quieran asistir y no dispongan de abonos a precio reducido pueden conseguir entrada en Ataquilla.com desde 13,60 euros. La duración prevista es de 68 minutos.

«El Philharmonisches Streichquintett Berlin está compuesto por violín, viola, violonchelo, contrabajo y clarinete. Es único en su formación: normalmente, los quintetos añaden a los cuartetos de cuerda clásicos una viola o un cello adicional. En este caso, es el clarinete el instrumento añadido. Lo toca el valenciano Miguel Ángel Tamarit», destacan desde Afundación.

Todos los integrantes del Philharmonisches Streichquintett Berlin son miembros titulares de la Orquesta Filarmónica de Berlín, «lo que garantiza una precisión técnica y una profundidad interpretativa al alcance de muy pocas formaciones». A lo largo de su trayectoria, han recorrido los escenarios más prestigiosos de Europa y Asia.

«Cultura por alimentos»

Este concierto forma parte del programa solidario «Cultura por alimentos», que Afundación promueve en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Se invita a todas las personas asistentes a colaborar aportando productos no perecederos, que podrán depositar en los contenedores habilitados en el acceso al Teatro Afundación. Las donaciones serán destinadas a familias en situación de vulnerabilidad en Vigo y su entorno a través de los bancos de alimentos locales.

Más conciertos

La Temporada de Clásica de Afundación en Vigo continuará el 4 de marzo con un concierto muy diferente de la Real Filharmonía de Galicia (RFG): será una sesión especial para celebrar tres décadas de historia musical de la formación y presentarán un programa sorpresa.

Antes de julio, habrá además otros dos conciertos de la RFG, uno de la Sinfónica de Galicia y otro del Quinteto Lunfardo, compuesto por músicos de Uruguay y Argentina radicados en Europa.