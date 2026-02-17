Talento vigués y gallego para el Galicia Fest: el cartel añade seis nuevos nombres

El Galicia Fest de Vigo añade el ingrediente que le faltaba para esta edición: el talento local. El festival organizado por la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra anunció este martes seis artistas de origen vigués y gallego para completar el cartel de esta segunda edición que ha ido desvelando durante las últimas semanas. El evento que se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos los días 26 y 27 de junio ya contaba con cabezas de cartel como el Juan Magán, el fenómeno de Netflix de La Reina del Flow, Taburete, Álvaro de Luna o Marlena.

Uno de estos nuevos artistas confirmados, Pablo Lesuit, acompañó con su música un anuncio en el que estuvieron presentes la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y el director del festival, Antonio Casal. El compositor y multi-instrumentista vigués es uno de los valores al alza en la «nueva escena de la canción iberoamericana por su estilo personal e independiente» y será la primera vez que encabece un festival de este tamaño en la ciudad.

La representación local la completan Maryland y Carla Lourdes. La veterana banda inició su carrera en 2008 con un sonido power pop, siendo su último disco "Cataratas del paraíso". La cantautora nacida en Ponferrada pero afincada en la ciudad desde hace años se dio a conocer en 2022 con el estreno de su EP debut autoeditado "El querer de las flores" y es uno de los nombres más asentados de la escena emergente.

En cuanto a la representación del resto de la comunidad, dos extriunfitas y un viejo conocido del festival. Miriam Rodríguez y Sabela han construido una notable carrera en solitario tras su paso por la televisiva academia con una propuesta pop muy personal, tocando ambas en los principales festivales de Galicia y España. A ellas se unirá el compostelano Fredi Leis, quien se convierte en el primer artirsta que repite en la corta vida de este festival. El pasado agosto regresaba a los festivales después de un parón de varios años, pero el diluvio del sábado obligó a realizar su espectáculo casi a capella.

Cartel del Galicia Fest de Vigo / FdV

Antonio Casal señaló en la rueda de prensa que su reto en esta edición era «como prioridad ser capaces de incluir en nuestro cartel un número importante de bandas locales», avanzando además la vocación de «convertirse en una cita anual de referencia». Para ello aún quedarían «tres o cuatro nombres para cerrar el programa» que se darán a conocer en las próximas semanas. Las entradas ya están a la venta, tanto los abonos como las individuales de viernes o sábado, en www.galiciafest.gal .

Un verano musical

El Galicia Fest 2026 servirá como pistoletazo de salida al verano musical en Vigo. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos del Puerto acogerá el sábado 4 de julio un concierto de Leiva. El exintegrante de Pereza actuará a las 22.30 horas dentro de su 'Gigante Tour'. Dicha cita se enmarcará dentro del programa de ocio de Xunta y Diputación, repitiendo el modelo empleado en 2022 para esta misma ubicación. Aquel verano compartieron escenario el festival Latitudes, con Iggy Pop y Two Door Cinema Club, junto a artistas urbanos como C. Tangana el día del aniversario del Celta o Quevedo.

A diferencia de aquel formato, el Galicia Fest repetirá tras su éxito de taquilla del pasado año. Todas las entradas y abonos se agotaron y contó con más de 13.000 asistentes pese a la lluvia, de las cuales un 80% procedía de Vigo. Paula Koops, Noan, Hey Kid, Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea fueron los encargados de hacer vibrar al público durante el segundo día, mientras que el primero estuvo protagonizado por Éxtasis, La Habitación Roja, Samuräi, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.