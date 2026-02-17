Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos

La Guardia Civil ha detenido por un delito de homicidio imprudente a los dos amigos del joven vigués Yibrán Javier Rodríguez, fallecido en junio del 2025 electrocutado en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra, en Burgos. La víctima mortal había accedido a través de una rejilla de ventilación que fue cerrada luego desde fuera.

El suceso ocurrió el 13 de junio de 2025 cuando el fallecido, vecino de Vigo de 22 años -el 18 de junio habría cumplido los 23-, y los dos arrestados, de 25 y 31, se encontraban de acampada en un paraje al aire libre de Quintanilla Sobresierra, una zona en la que se ubica un extenso parque eólico. Todos ellos eran practicaban 'urbex', el arte de fotografiar lugares abandonados y de difícil acceso.

Según la investigación, los jóvenes se marcaron el desafío de fotografiarse dentro de un aerogenerador. Para ello, forzaron una rejilla de ventilación, ubicada a tres metros del suelo, y por la que se coló la víctima, que sobre las 22.30 horas recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida, según ha informado este martes la Benemérita en una nota de prensa.

Yibrán fue incinerado el 16 de junio en la ciudad olívica, donde vivía con sus padres.

Inspección del lugar

Agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos realizaron una inspección en el lugar y tomaron declaración a los amigos, que ofrecieron contradicciones en su versión sobre lo que había sucedido.

Los agentes pudieron constatar que habían intentado forzar la puerta de entrada peatonal, con el objetivo de entrar en la torre, pero los propios sistemas de seguridad del molino lo habían impedido.

Los tornillos apretados en la estructura. / Guardia Civil

El acceso de la víctima se produjo, según la investigación, a través de una rejilla de ventilación que estaba ubicada bajo las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo; fue desatornillada, también una segunda rejilla, y el joven escaló y se coló de un salto al interior del aerogenerador.

Rejillas recolocadas

Las rejillas fueron, luego, recolocadas y atornilladas por causas que la Guardia Civil no ha conseguido todavía aclarar, pero sí ha quedado demostrado que esta acción solo se pudo hacer desde el exterior, con intervención humana, y que impidió al joven salir de la estructura.

La Guardia Civil ha detenido en la Comunidad de Madrid a los dos amigos del fallecido, a los que además de un delito de homicidio imprudente se les imputa otro de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y el lucro cesante de la empresa por la parada de la actividad laboral.

Noticias relacionadas

Los detenidos junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos.