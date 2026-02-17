Detenido en Vigo por atacar con un cuchillo y unas tijeras a su hermano

La Policía Local detuvo este martes a un vecino de Vigo de 36 años por supuestamente atacar con un cuchillo y unas tijeras a su hermano, hechos que se produjeron en plena calle, en la avenida de Castelao, después de que la víctima hubiese al parecer intermediado debido a una fuerte discusión, en un domicilio, entre el arrestado y su pareja sentimental.

La alerta se recibió a las 15.50 horas. Dos patrullas de la Policía Local de Vigo se dirigieron a Castelao tras ser advertidos de que se estaba produciendo una reyerta con arma blanca en la vía pública entre tres varones. Una vez en el lugar los agentes vieron que uno de los hombres presentaba pinchazos en ambos muslos y tenía un hombro lesionado. Los policías pronto averiguaron que el herido era hermano de otro de los hombres que estaba allí, el que resultó detenido como presunto autor de la agresión, al que, según informan fuentes policiales, se le incautó un cuchillo de grandes dimensiones y unas tijeras.

Mientras los agentes estaban allí realizando gestiones y tomando declaración a testigos, al punto llegó otro hombre que relató que esos varones habían estado momentos antes en casa de una amiga suya, donde se había producido una fuerte discusión verbal. Los efectivos policiales pudieron finalmente hablar con esta mujer que, según las mismas fuentes, les refirió que es compañera sentimental del detenido, confirmando la disputa que mantuvo con él en la casa, a donde llegaron el hermano de su pareja y otro hombre, que intermediaron a favor de ella, que fue lo que habría derivado en que el ahora arrestado se alterase más, cogiese el cuchillo y las tijeras y acabese hiriendo a su hermano después en la vía pública.

Noticias relacionadas

Hasta el punto también acudió la Policía Nacional así como los servicios sanitarios.