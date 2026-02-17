Detenido en Vigo por atacar con un cuchillo y unas tijeras a su hermano
La agresión con arma blanca en Castelao se produjo después de que la víctima, que presentaba pinchazos en ambas piernas, intermediase en una discusión del arrestado con su pareja sentimental
La Policía Local detuvo este martes a un vecino de Vigo de 36 años por supuestamente atacar con un cuchillo y unas tijeras a su hermano, hechos que se produjeron en plena calle, en la avenida de Castelao, después de que la víctima hubiese al parecer intermediado debido a una fuerte discusión, en un domicilio, entre el arrestado y su pareja sentimental.
La alerta se recibió a las 15.50 horas. Dos patrullas de la Policía Local de Vigo se dirigieron a Castelao tras ser advertidos de que se estaba produciendo una reyerta con arma blanca en la vía pública entre tres varones. Una vez en el lugar los agentes vieron que uno de los hombres presentaba pinchazos en ambos muslos y tenía un hombro lesionado. Los policías pronto averiguaron que el herido era hermano de otro de los hombres que estaba allí, el que resultó detenido como presunto autor de la agresión, al que, según informan fuentes policiales, se le incautó un cuchillo de grandes dimensiones y unas tijeras.
Mientras los agentes estaban allí realizando gestiones y tomando declaración a testigos, al punto llegó otro hombre que relató que esos varones habían estado momentos antes en casa de una amiga suya, donde se había producido una fuerte discusión verbal. Los efectivos policiales pudieron finalmente hablar con esta mujer que, según las mismas fuentes, les refirió que es compañera sentimental del detenido, confirmando la disputa que mantuvo con él en la casa, a donde llegaron el hermano de su pareja y otro hombre, que intermediaron a favor de ella, que fue lo que habría derivado en que el ahora arrestado se alterase más, cogiese el cuchillo y las tijeras y acabese hiriendo a su hermano después en la vía pública.
Hasta el punto también acudió la Policía Nacional así como los servicios sanitarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Atropello arbitral para la sexta plaza