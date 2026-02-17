Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Vigo tras agredir en la calle a una mujer a la que no conocía

El arrestado, de 40 años, tuvo que ser inmovilizado por su actitud agresiva mientras seguía profiriendo amenazas graves, según la Policía Local

Vista de la calle peatonal de O Calvario

Vista de la calle peatonal de O Calvario / Marta G. Brea

M. C.

La Policía Local de Vigo detuvo en la tarde del 14 de febrero a un hombre de 40 años acusado de un presunto delito de lesiones y amenazas tras, supuestamente, golpear en el rostro a una mujer en plena vía pública en la zona de O Calvario.

Según el parte policial, los agentes realizaban labores de vigilancia y prevención en materia de seguridad ciudadana cuando fueron requeridos por la Sala de Comunicaciones del 092 tras la llamada de un particular que alertaba de que un varón estaba agrediendo a una mujer.

Al aproximarse al lugar, los policías observaron «un grupo de personas interponiéndose» entre el hombre, que «increpaba y amenazaba de gravedad» a gritos, y la mujer, que presentaba sangrado en el rostro. El señalado, identificado por las iniciales H. J. R., «tuvo que ser inmovilizado debido a la agresividad que mostraba», ya que mantenía «su firme intención de pegar nuevamente» a la supuesta víctima, siempre según la Policía Local.

La mujer, con la que el detenido no mantenía ningún tipo de relación, relató que «sin mediar palabra» la había golpeado en la cara mientras la amenazaba. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al comprobar que presentaba lesiones en el rostro y sangrado por boca y nariz.

Los técnicos sanitarios indicaron en una primera valoración que la víctima tenía el labio superior roto y la nariz amoratada e hinchada en la parte superior, por lo que se determinó su traslado en ambulancia.

Con estos hechos, la Policía Local procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas.

TEMAS

