El Concello de Vigo realizará mejoras en el colegio Chans-Bembrive

A las obras del Concello del cierre de la parcela del Colexio Mestres Goldar, la mejora de los accesos a la escuela infantil Vila Laura y la reparación de los muros de contención de los centros Mosteiro-Bembrive y Emilia Pardo Bazán, con una inversión conjunta de 400.000 euros, se suma otra actuación en el Chans-Bembrive.

El gobierno municipal adjudicó el contrato para reparar el sistema de recogida de la lluvia en la pista de este centro escolar. El Concello destinará 10.617 euros para mejorar la situación de las instalaciones con el objetivo de que «se pueda practicar el deporte en el colegio», según indicó Caballero.

Obras en Lepanto

A mediados de abril, finalizarán las obras de humanización de la calle Lepanto, según avanzó Caballero. La actuación, con un coste que supera el millón de euros, supone la renovación íntegra de la pavimentación actual, tanto de las aceras como de la calzada y de los principales servicios urbanos.

Además, se sustituye la iluminación con 19 nuevos puntos de luz y las redes de saneamiento, riego y abastecimiento, se instalan tres nuevos semáforos y se plantan 22 árboles en ambas aceras, 120 especies arbustivas. Además, quedará renovado el mobiliario urbano y la conexión con el túnel de la AP-9 y con el aparcamiento subterráneo.