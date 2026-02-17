Vialia estrena nueva tienda de deportes de 200 metros cuadrados en plenas rebajas

El centro comercial Vialia de Vigo ha estrenado tienda este martes. Se trata de un establecimiento de 200 metros cuadrados que desde hoy ocupará la firma deportiva española Joma. Con esta incorporación, el complejo suma su séptimo local de estas característas; competirá con Sprinter, Decathlon, Décimas, Tenth -del grupo Décimas-, Adidas y JD.

La marca de origen toledano nacida en 1965 ofrecerá en su espacio tanto calzado como ropa de diferentes disciplinas: 'running' y 'trail', fútbol sala, pádel, tenis y hasta prendas para el uso cotidiano. En pleno período de rebajas, cuya finalización se prevé para comienzos de marzo, dispone de ofertas de hasta un 50 %.

Expositores de la nueva tienda en el centro comercial Vialia de Vigo. / Cedida

Joma viste actualmente al Comité Olímpico Español (COE), cuyos deportistas lucen actualmente sus ropas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina. También produce las equipaciones de las selecciones de fútbol sala masculina y femenina y a cuatro federaciones nacionales: atletismo, rugby, balonmano y tenis. Asimismo, su J característica también se puede ver en equipos de fútbol como el Villarreal, el Getafe y el combinado de Rumanía; y de fútbol sala como el Movistar Inter y ElPozo Murcia.

Este paso «consolida la presencia de la marca en Galicia dentro de su plan de expansión previsto para 2026, orientado a fortalecer su red de tiendas en mercados estratégicos», destacan desde la propia empresa.

Dónde se ubica

La tienda está presente en un local de la planta baja próximo a las puertas de entrada por la Praza da Estación.