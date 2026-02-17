El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios

El Centro Comercial Camelias está en un periodo de transformación. Es de una de las grandes superficies de tiendas más longevas de la ciudad, aunque ahora no pasa por su momento de más actividad.

En los treinta años de historia de este complejo comercial pasaron por sus instalaciones numerosos negocios, como varias franquicias de Inditex, tiendas telefónicas, de discos, decoración o varias cafeterías, entre otros. Pero en 2018 cerraron los de Arteixo y el 40% de su superficie quedó vacía. Hubo que dar un volantazo.

Lejos de abandonarse por completo, el año pasado propuestas novedosas como una tienda de ropa vintage se atrevieron a dar el paso en su interior. Y seguirán haciéndolo otras.

Según fuentes próximas a la superficie, la próxima firma en dar el paso podría ser de gimnasios. No confirman cuál ni cuándo, pero sí que este sería el destino de algunas de las grandes tiendas vacías.

Además, otras voces cercanas a Metropolitan, que ya tiene un centro en la ciudad, en el Centro Comercial A Laxe, aseguran que la marca está buscando abrir su segundo negocio en la zona de Camelias. Con todo, todavía no hablan de un emplazamiento fijo.