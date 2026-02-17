Caballero pone fecha al nuevo «look» de una céntrica calle de Vigo en obras
La humanización de la rúa Lepanto encara sus últimas semanas tras una inversión superior al millón de euros
El Concello de Vigo apura los trabajos para concluir una de las humanizaciones que está llevando a cabo en el centro de la ciudad. Las obras en la rúa Lepanto, que cuentan con un presupuesto superior al millón de euros y que permitirán completar la transformación de todo el entorno de Vialia, tienen ya fecha prevista de finalización, tal y como acaba de asegurar el alcalde vigués, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios.
«En dos meses estará acabada una humanización de altísimo nivel», subrayó el regidor, recordando que la intervención planificada por el consistorio permite renovar todo el pavimento, mejorar la iluminación con 19 nuevos puntos de luz, instalar tres nuevos semáforos o plantar 22 árboles y 120 especies arbustivas. Además, el proyecto ha contemplado también toda la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.
La conclusión de los trabajos a mediados de abril permitirá, por tanto, recuperar la completa normalidad en un punto estratégico de la movilidad urbana, al permitir conectar con la AP-9 a través del túnel construido. La humanización de Lepanto arrancó el pasado mes de junio, provocando durante las primeras semanas un corte total del tráfico en la zona para avanzar con la obra, recuperando a partir de septiembre uno de los carriles para garantizar el acceso a la autopista, a la estación intermodal y al centro de la ciudad por Alfonso XIII. La obra fue adjudicada a Avan Integral SL por más de un millón de euros (1.048.874 euros) después de que siete firmas se postulasen al concurso.
