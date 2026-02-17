Caballero sobre el nuevo retraso del AVE en Portugal: «La salida sur no se puede parar»

El retraso del la línea de Alta Velocidad entre Lisboa y Oporto no puede condicionar el calendario para el tramo español. Así lo ha trasladado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien cree que en el caso de la Salida Sur ferroviaria de la ciudad «hay que seguir en el ritmo y a la velocidad prevista porque se tiene que hacer», ya que «no se puede parar», según explicó.

El regidor olívico valoró este martes la noticia avanzada por FARO en la que el gobierno luso fija ahora en 2032 el inicio de los servicios entre las dos primeras ciudades del país vecino. Esta demora de dos años afectará a la inauguración entre Oporto y la frontera gallega, todavía en fase de estudios previos. Caballero iba más allá y avanzaba que «no va a estar acabado en el año 2032 porque no empezaron aún, todos sabemos lo que se tarda y lo que cuesta una línea de alta velocidad», por lo que cree que el PP y la Xunta de Galicia están «absolutamente desautorizados desde Portugal» a la hora de exigir plazos al ejecutivo español.

Caballero recordó que el tramo hacia el Miño «ni siquiera lo empezaron» aunque «respeta el país vecino» y sus decisiones. «Yo entiendo que ellos tienen que darle la prioridad al Oporto-Lisboa, lo plantean para el año 2032. Pues no se va a acabar en el año 2032 y hay que entender las dificultades que tiene un tren de esa envergadura», insistió

Prioridad a Madrid

Al mismo tiempo el primer edil recordó que «la gran prioridad de Vigo es Vigo-Madrid en dos horas y media», recordando que está reclamando al Gobierno las mejoras en marcha. A su vez reivindicó que la demora en la salida sur será para eliminar el paso a nivel de Porriño, municipio al que asegura «defender» en la materia.