Caballero aplaude el incremento del salario mínimo y critica el modelo de Estados Unidos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un incremento del salario mínimo interprofesional del 3,1%, una medida que, según subrayó, tiene un impacto directo en la dignidad y en las condiciones de vida de las personas. Recordó que el Ayuntamiento se verá afectado por esta subida al contar con contratas en las que hay empleados que perciben esta contribución, lo que obligará a destinar más recursos públicos, una consecuencia que consideró plenamente justificada.

El regidor defendió que el aumento de los salarios es un elemento central tanto para la justicia social como para el sostenimiento del crecimiento económico, al tiempo que puso en valor la evolución registrada en los últimos años. Destacó que, «desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, el salario mínimo subió un 66%», una trayectoria que vinculó con una mejora general de los sueldos y con un modelo económico basado en el consumo y en un crecimiento que calificó de sano, apoyado en la exportación y en una inflación contenida. «En este momento, España es el país de la OCDE que crece más rápidamente», apostilló.

Además, el regidor reclamó la continuidad de las subidas salariales y del salario mínimo, así como de las pensiones, aludiendo a los incrementos recientemente aprobados. Señaló el aumento general del 2,7% y el refuerzo adicional de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del ingreso mínimo vital y celebró que refuerzan la capacidad adquisitiva de quienes trabajan y de quienes ya lo hicieron durante toda su vida laboral.

Defensa de las pensiones

A su juicio, «los pensionistas trabajaron toda su vida haciendo este país que tenemos ahora», por lo que rechazó que estas revalorizaciones puedan interpretarse como concesiones y criticó la posición de determinados partidos políticos. «Los pensionistas trabajaron toda su vida haciendo este país que tenemos ahora y claro que hay que reconocerlo, no es ninguna dádiva que le hacemos, es el reconocimiento de su derecho por haber trabajado toda su vida y haber contribuido toda su vida a la seguridad social», aseveró.

En ese contexto, el alcalde contrapuso ese planteamiento con el que, según afirmó, se intenta promover desde Estados Unidos, basado en «beneficios superlativos» para unos pocos, y sostuvo que ese no debe ser el referente. Frente a ello, defendió un modelo en el que los avances en productividad, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías reviertan directamente en una mejora de los salarios y de las pensiones, reforzando la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, una orientación que señaló como la que se impulsa y se seguirá defendiendo desde Vigo.