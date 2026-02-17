El BNG de Vigo pide sumar fuerzas para exigir el rescate de la AP-9

La situación administrativa de la AP-9, cuya ampliación de la concesión fue declarada ilegal por la Comisión Europea, vuelve a protagonizar la escena política de Vigo, en este caso a instancias del BNG, que ha trasladado su propuesta a PSOE y PP para unir fuerzas con la aprobación de una declaración institucional para que el pleno del Concello exija el rescate de la autopista para conseguir su gratuidad y, además, su transferencia a Galicia.

«Propoñemos un texto de mínimos para expresar o masivo clamor social da cidade», destaca el portavoz del BNG en el Concello, Xabier P. Igrexas, asegurando que el texto elaborado para su debate en la junta de portavoces recoge la posición de todos los grupos políticos. «Se PSOE e PP están de acordo en reclamar a fin das peaxes, como teñen dito unha e outra vez, agardamos que permitan que o pleno poida atinxir un acordo unánime en nome da cidade en contra dun castigo inxusto como son as abusivas portaxes da AP-9», añade el edil nacionalista.

Recuerda el BNG que la autopista es una vía esencial para la movilidad de los vigueses y que su concesión fue prorrogada ilegalmente hasta 2048 por el Gobierno del PP de José María Aznar hace un cuarto de siglo, aplicándose desde entonces continua subidas de los peajes, la última de un 4,68% este año. Así, pese a poner en valor las bonificaciones a los viajeros recurrentes, atribuyéndolos a la posición negociadora del BNG en Madrid, Igrexas recuerda que otras autopistas construidas en los mismos años que la AP-9 ya han sido liberadas, «un claro castigo a Vigo e Galiza».

Por último, el portavoz del BNG cargó contra el reiterado rechazo del Gobierno central a rescatar la concesión mientras anuncia que va a liberalizar otras vías estatales. Añadió, además, que no se han tenido en cuenta peticiones para reducir el impacto acústico en el paso de la AP-9 por el barrio de Teis.