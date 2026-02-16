La Xunta confirma al Náutico de Vigo su colaboración en la segunda edición del Congreso del Mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo hoy un encuentro con representantes del Real Club Náutico de Vigo para avanzar en la colaboración institucional y poner en valor la actividad que desarrollan estas entidades en favor del desarrollo económico y social de las regiones costeras.

Durante la reunión, en la que también participó el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, Villaverde trasladó al colectivo la disposición de la Consellería a colaborar en el II Congreso de Mar y Náutica, una cita que este año coincide con el 120 aniversario del club vigués.

La representante autonómica enmarcó esta cooperación en la estrategia de reforzar la coordinación con los distintos agentes del ecosistema marítimo, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que surjan para seguir impulsando la actividad marítimo-pesquera y los sectores vinculados a ella.

En este contexto, subrayó el auge del turismo náutico como uno de los principales reclamos de la economía azul gallega. La Consellería, a través de Portos de Galicia, desempeña un papel relevante en este ámbito, ya que el ente público gestiona de forma directa 42 de las 73 infraestructuras deportivas existentes en la comunidad, que suman un total de 10.700 plazas de atraque.

Además, bajo la premisa de que la náutica contribuye de manera directa a la revalorización del territorio, el departamento que dirige Villaverde ha incorporado esta actividad a la Estrategia de la Economía Azul de Galicia 2024-2027, como uno de los ejes para fortalecer el desarrollo sostenible del litoral gallego.