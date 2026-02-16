Vigo reúne a más de 400 reumatólogos para abordar los últimos avances en lupus, Sjögren y vasculitis

Vigo se convertirá la próxima semana en punto de encuentro del debate científico sobre las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. La Sociedad Española de Reumatología (SER) celebrará del 19 al 21 de febrero el 11º Simposio SER de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS) en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, una cita que reunirá a más de 400 especialistas para actualizar conocimientos sobre patologías como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Sjögren, la esclerodermia o las vasculitis, entre otras.

El simposio servirá también para poner el foco en la realidad asistencial: cuántas personas padecen enfermedades reumáticas en Galicia, si hay suficientes reumatólogos y qué diferencias existen en el acceso según el lugar de residencia. En ese contexto, la SER ha convocado una rueda de prensa en la que se avanzarán las principales novedades científicas y se presentará una nueva campaña de comunicación centrada en las inequidades para acceder a consultas de Reumatología, con datos sobre la atención a pacientes en función del territorio.

En la comparecencia participarán el doctor Marcos Paulino, presidente de la SER, y el doctor José María Pego Reigosa, presidente del comité organizador local del encuentro.

Sensibilización en Vialia y formación para pacientes

Al margen del programa científico, el congreso se completará con una acción divulgativa abierta al público en Vigo. Será el viernes, entre las 17.00 y las 20.00 horas, en el centro comercial Vialia, bajo el lema «#PonteEnSuLugar», con el objetivo de visibilizar las limitaciones con las que conviven los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. La iniciativa está organizada junto con la Sociedad Gallega de Reumatología (Sogare) y más de una decena de asociaciones de pacientes.

Además, el sábado 21 por la mañana se celebrará una jornada formativa dirigida a pacientes y familiares en el Hospital Meixoeiro, entre las 10.30 y las 12.30 horas.