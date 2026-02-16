Vigo y A Coruña fueron las áreas de Galicia con mayor seguimiento de la huelga de médicos en su primera jornada

Más de 170.000 médicos del sistema público de salud son llamados a una huelga que podrán secundar hasta el viernes. Es el quinto paro a nivel estatal en menos de un año y en Vigo tuvo esta mañana un considerable respaldo. Según los datos del Sergas, un 27% de médicos secundaron el paro por la mañana. El sindicato O´Mega apunta más alto y cifra el apoyo en un 85%.

Esta mañana varias decenas de facultativos salieron en manifestación desde el Cunqueiro hasta la rotonda de Clara Campoamor para interrumpir el tráfico. La lluvia no les desmotivó y mañana tienen de nuevo una cita con el mismo pronóstico en la atmósfera.

Los médicos, a nivel nacional, piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación.

En la comunidad los sindicatos también emitieron reivindicaciones propias a la administración gallega. «No hay ningún trabajador del sistema sanitario que esté sometido a las jornadas a las que nos someten a nosotros», señalaron desde O´Mega. «Tenemos que decirles a los pacientes que lo que está en juego es el mantenimiento del modelo sanitario tal y como lo conocen», añadieron.

El paro provocó la suspensión de consultas y pruebas médicas, pero algunos servicios mínimos estuvieron garantizados al 100%. Fueron los correspondientes al 061, urgencias, quirófanos urgentes, partos, reanimación, en la UCI, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.

Por comunidades

La jornada de huelga situó a Galicia entre las comunidades autónomas con mayor respaldo al conflicto en el conjunto del Estado, según los datos oficiales facilitados por las distintas consejerías de Sanidad. El Sergas cifró la participación durante el turno de mañana en un 22% en el conjunto de hospitales de la sanidad gallega, pero en ciudades como Vigo y A Coruña fue superior, del 27% y el 29% respectivamente.

Alba Villar

Por su parte, los sindicatos registraron un porcentaje de participación del 85% en hospitales y un 35% en centros de salud.

Por otra parte, en comunidades como Madrid cifraron el seguimiento hospitalario en apenas un 1 %, Cataluña en un 6,2 % o Asturias en un 4,48 %. Desde las áreas gallegas también se superó a comunidades con tradicionalmente alto seguimiento como Castilla y León, donde la Junta situó la media hospitalaria en el 27 %, o Extremadura, con un 18,77 % en el conjunto del sistema sanitario