Vigo se afianza como sede de congresos y ferias: «Somos destino preferente»

El gobierno local de Vigo acaba de dar luz verde a una transferencia de 500.000 euros para que la Vigo Convention Bureau, fundación encargada de convertir a la ciudad en pieza clave del denominado turismo MICE (congresos, ferias y eventos), para su funcionamiento durante 2026, una labor que acaba de poner en valor el alcalde de Vigo, Abel Caballero, «por su capacidad de atraer turismo y conseguir que seamos un destino preferente de eventos de alto valor añadido».

Y es que, según los datos municipales, Vigo acogió durante 2025 un total de 130 congresos y ferias, lo que supone una cita cada tres días. «Es algo extraordinario», remarcó Caballero sobre estas cifras, que en su valoración contribuyen a consolidar Vigo como «la primera ciudad turística de Galicia».

Sobre el trabajo de la Vigo Convention Bureau, además de su papel con congresos y ferias, el alcalde vigués recordó que el organismo dependiente del Concello logra también consolidar a la ciudad como «gran plató de series, películas, anuncios o videoclips», con 320 días de rodaje contabilizados durante el pasado año.