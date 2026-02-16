Vigo se afianza como sede de congresos y ferias: «Somos destino preferente»
La ciudad albergó 130 eventos apoyados por la Vigo Convention Bureau durante 2025, uno cada tres días
Aprobada la transferencia de medio millón de euros para la labor del organismo durante este año
El gobierno local de Vigo acaba de dar luz verde a una transferencia de 500.000 euros para que la Vigo Convention Bureau, fundación encargada de convertir a la ciudad en pieza clave del denominado turismo MICE (congresos, ferias y eventos), para su funcionamiento durante 2026, una labor que acaba de poner en valor el alcalde de Vigo, Abel Caballero, «por su capacidad de atraer turismo y conseguir que seamos un destino preferente de eventos de alto valor añadido».
Y es que, según los datos municipales, Vigo acogió durante 2025 un total de 130 congresos y ferias, lo que supone una cita cada tres días. «Es algo extraordinario», remarcó Caballero sobre estas cifras, que en su valoración contribuyen a consolidar Vigo como «la primera ciudad turística de Galicia».
Sobre el trabajo de la Vigo Convention Bureau, además de su papel con congresos y ferias, el alcalde vigués recordó que el organismo dependiente del Concello logra también consolidar a la ciudad como «gran plató de series, películas, anuncios o videoclips», con 320 días de rodaje contabilizados durante el pasado año.
