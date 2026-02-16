Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migrantes empleoFondo España CreceStellantis Alta TensiónSOS refugio CastrelosEl tiempo en GaliciaEspanyol-CeltaEl Moderno
instagramlinkedin

Vigo se afianza como sede de congresos y ferias: «Somos destino preferente»

La ciudad albergó 130 eventos apoyados por la Vigo Convention Bureau durante 2025, uno cada tres días

Aprobada la transferencia de medio millón de euros para la labor del organismo durante este año

Conxemar, entre los congresos más destacados que se celebran en Vigo.

Conxemar, entre los congresos más destacados que se celebran en Vigo. / Alba Villar

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El gobierno local de Vigo acaba de dar luz verde a una transferencia de 500.000 euros para que la Vigo Convention Bureau, fundación encargada de convertir a la ciudad en pieza clave del denominado turismo MICE (congresos, ferias y eventos), para su funcionamiento durante 2026, una labor que acaba de poner en valor el alcalde de Vigo, Abel Caballero, «por su capacidad de atraer turismo y conseguir que seamos un destino preferente de eventos de alto valor añadido».

Y es que, según los datos municipales, Vigo acogió durante 2025 un total de 130 congresos y ferias, lo que supone una cita cada tres días. «Es algo extraordinario», remarcó Caballero sobre estas cifras, que en su valoración contribuyen a consolidar Vigo como «la primera ciudad turística de Galicia».

Noticias relacionadas y más

Sobre el trabajo de la Vigo Convention Bureau, además de su papel con congresos y ferias, el alcalde vigués recordó que el organismo dependiente del Concello logra también consolidar a la ciudad como «gran plató de series, películas, anuncios o videoclips», con 320 días de rodaje contabilizados durante el pasado año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
  2. En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
  3. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
  4. La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
  5. Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
  6. Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
  7. ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
  8. No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático

Tres aviones abortan el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad y viento cruzado

El año que Vigo se quedó sin Meco: el caos del Dios Momo y los reyes del Carnaval

El año que Vigo se quedó sin Meco: el caos del Dios Momo y los reyes del Carnaval

Vigo se afianza como sede de congresos y ferias: «Somos destino preferente»

Vigo se afianza como sede de congresos y ferias: «Somos destino preferente»

El Concello de Vigo amenaza a la RFEF con denunciar ante la FIFA su falta de «transparencia» por las sedes del Mundial

El Concello de Vigo amenaza a la RFEF con denunciar ante la FIFA su falta de «transparencia» por las sedes del Mundial

Arranca la huelga de médicos en Vigo con una participación del 30%

La Xunta confirma al Náutico de Vigo su colaboración en la segunda edición del Congreso del Mar

La Xunta confirma al Náutico de Vigo su colaboración en la segunda edición del Congreso del Mar

¿Quiénes son los March, la séptima familia más rica de España que prepara su desembarco en Vigo?

¿Quiénes son los March, la séptima familia más rica de España que prepara su desembarco en Vigo?

Vigo inaugura su Entroido con un Meco sobre la pugna por entrar en el Mundial 2030

Vigo inaugura su Entroido con un Meco sobre la pugna por entrar en el Mundial 2030
Tracking Pixel Contents