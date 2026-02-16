Vía libre al parking para camiones de A Balsa: más de 2,2 millones y 16.000 m2

La Xunta aprobó este lunes de forma definitiva el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para construir un aparcamiento de vehículos pesados en el enlace de A Balsa, en la conexión de la VG-20 con la PO-010, en el municipio de Vigo. La actuación, impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, prevé una inversión de más de 2,2 millones de euros, que incluye la ejecución de las obras y la urbanización, las conexiones exteriores, la adquisición de terrenos y otros costes asociados.

El ámbito del PIA abarca una superficie aproximada de 16.000 metros cuadrados, clasificada como suelo rústico de especial protección de infraestructuras. Según la información trasladada por la administración autonómica, la intervención es compatible con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, que contempla expresamente esta dotación a través del Plan especial de infraestructuras y dotaciones del área de estacionamiento y servicios de A Balsa (PEID-609). El proyecto mantiene la clasificación del suelo y ajusta su delimitación a las expropiaciones vinculadas a la VG-20, de titularidad estatal.

La Xunta sostiene que el expediente cumple con la Ley de ordenación del territorio de Galicia, dispone de los informes sectoriales pertinentes y se ajusta a la normativa urbanística municipal, un trámite que despeja el camino para una infraestructura que nace con un objetivo inmediato: dar respuesta a la falta de espacios adecuados para el estacionamiento y la espera de camiones en el polígono industrial de Balaídos, uno de los principales motores industriales de Galicia y un nodo logístico de alta intensidad ligado al sector de la automoción.

San Andrés de Comesaña

La localización elegida sitúa el aparcamiento en la parroquia de Santo André de Comesaña, a menos de cinco kilómetros del centro de Vigo. En términos de conectividad, el emplazamiento se apoya en el enlace de A Balsa para acceder a la VG-20 en ambos sentidos —entrada a la ciudad y salida en dirección O Porriño— y refuerza la proximidad a infraestructuras clave: a siete kilómetros del puerto de Vigo, a 14 del aeropuerto de Peinador y a 30 de la frontera portuguesa.

Los promotores del proyecto subrayan, además, el impacto esperado sobre el entorno. La nueva área de estacionamiento pretende eliminar situaciones de riesgo en los accesos al polígono, evitando esperas en márgenes y puntos conflictivos, y contribuir a mejorar la calidad de vida vecinal al reducir el tráfico pesado y el aparcamiento indiscriminado. Para los transportistas, el plan se presenta como una mejora operativa: un espacio seguro y dotado de servicios para estacionar y aguardar sin invadir accesos ni vías auxiliares.

En conjunto, la Xunta y la Zona Franca enmarcan la actuación como una pieza de ordenación logística en un corredor estratégico del área metropolitana, con impacto directo sobre la cadena de suministro de la automoción en Balaídos y su conexión con el puerto de Vigo.