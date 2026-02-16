Los vehículos clásicos brillarán en el Ifevi el fin de semana: horarios y precios

El Ifevi se meterá en una máquina del tiempo este fin de semana. Acoge el sábado y el domingo la XV edición del salón Retro Galicia en más de 17.000 metros cuadrados. Con exposición y parking de clásicos, volverá a reunir en dos jornadas a coleccionistas, clubes y público general en torno a una amplia programación. Como es tradición, el sábado, se celebrará el XVIII Rallye de Primavera, con salida y llegada en el recinto ferial.

El evento fue presentado en el Concello por José Enrique Elvira, director del certamen; Arsenio Prieto, gerente de Ifevi; María Lago, concejala de Turismo; y Abel Caballero, alcalde de Vigo. Los visitantes disfrutarán de exposiciones temáticas de coches y motos clásicas, zona de compraventa entre particulares, estands de recambios, artículos de coleccionismo y un parking interior reservado a vehículos con más de 30 años.

Prieto, Lago, Caballero y Elvira, en la presentación del evento en el Concello. / FdV

La organización avanza que uno de los momentos destacados será el homenaje a Germán Castrillón, «referente del automovilismo gallego y seis veces campeón del Campeonato Gallego de Rallyes». El sábado a las 18.00 horas, recibirá un reconocimiento público en un estand dedicado a su trayectoria, donde se exhibirá su emblemático Mitsubishi Lancer Evolution VI.

120 años de Lancia

El programa incluye otros festejos especiales: los 120 años de Lancia con una retrospectiva organizada por el Club Lancia España, el 50 aniversario del Ford Fiesta y el 40 del Sierra Cosworth, los 50 años del Volkswagen Golf GTI y el doble aniversario del Mercedes-Benz W123, conmemorando medio siglo del modelo y los 20 años del W123 Club España. También habrá una exposición especial por el centenario de Ducati y un espacio dedicado a los ciclomotores que marcaron a toda una generación.

El aparcamiento de vehículos clásicos será una de las zonas más admiradas por los asistentes. Con unos 10.000 metros cuadrados y ubicado en el interior del pabellón junto a la exposición, este espacio acogerá los coches y motos de época de los aficionados que acuden al evento, deseosos de mostrar sus vehículos y compartir con los demás asistentes los secretos de su restauración o mantenimiento.

Para acceder al parking de clásicos, los vehículos deben tener un mínimo de 30 años de antigüedad y buenas condiciones de originalidad, mantenimiento y limpieza. El descuento se aplica exclusivamente al conductor del vehículo. «Si vienes con más personas en el coche, el resto necesita una entrada general para acceder al recinto», informa la organización.

Horarios y precios

El evento abre sus puertas el sábado 21, en horario de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo 22, de 10.00 a 20.00 horas. Las entradas generales tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse tanto en taquilla como online, mientras que la entrada para el parking de clásicos costará 7 euros. El acceso será gratuito para los niños y niñas de hasta 10 años y se permitirá la admisión de mascotas en el recinto.

Prieto agradeció al alcalde el apoyo a las citas feriales, ya que explicó que el Concello patrocina el 80% de los eventos, y destacó el peso de los sucesivos salones del motor que se celebran en Vigo. «Es un salón de referencia en toda España para los aficionados a los vehículos clásicos y de colección», subrayó Caballero.

Habrá unos 1.000 coches en exposición (unos 300 permanentes y unos 700 de rotación en el parking), según adelantó Elvira, y estarán a la venta los modelos Pegaso Z 102 y Ferrari 250 GTE por valor aproximado de 1.000.000 y 400.000 euros, respectivamente. «Son piezas muy especiales. Agradezco la colaboración al Concello y al Ifevi», aseveró.