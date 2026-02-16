Un SOS desesperado para salvar a las que salvan

La situación de gran parte de las protectoras de animales tanto de Vigo como de los municipios del entorno es muy precaria. El desbocado abandono, especialmente de perros, y la escasez de voluntarios provocan que tengan que hacer malabares para el cuidado de los peludos y no cerrar las instalaciones. En una situación límite se encuentra el refugio Tú eres nuestra ayuda, ubicado en el entorno de Castrelos. Ahora mismo solo cuenta con cinco personas que colaboran allí en el cuidado de los animales, incluyendo la presidenta Ana Iglesias. Todas ellas están triplicando turnos porque no hay más voluntarios que quieran ayudar al menos en el paseo de los perros. «Nos llama la atención que los jóvenes no se interesen en colaborar. Algunos vienen un día y no vuelven», lamenta Iglesias.

La situación ha llegado a tal punto que no pueden asumir el cuidado de más animales ante la falta de manos para ayudar. «Si no podemos garantizar que salgan al menos dos veces al día para que no se pasen encerrados prácticamente toda la jornada en los caniles y cuidarlos como se merecen, no nos va a quedar otra que cerrar. No tenemos opción», lamenta Iglesias.

El refugio empezó su andadura en 2019 y desde sus inicios se financia con eventos solidarios como mercadillos o con los padrinos que hacen aportaciones mensuales. Además de los perros que tienen en los caniles, también tienen varios repartidos en distintas familias de acogida de Vigo. Los cinco voluntarios que echan una mano tienen todos un trabajo y esto lo hacen por su amor por los animales. Pero la situación no parece que vaya a aguantar mucho más si no llegan más manos que puedan ayudar.

Y es que, advierten, tienen avisos de perros abandonados «todos los días y a todas horas». Las denuncias por abandono y maltrato son continuas y en algunos casos los responsables de los animales llegan incluso a dejarlos abandonados en el monte. El problema es que, como está sucediendo, muchos no tienen chip y no se sabe de quiénes son, por lo que no se les puede sancionar. Y, además, el volumen de adopciones, aunque ha mejorado en los últimos años, no es suficiente para la cantidad de perros abandonados que hay ahora mismo en la ciudad. Por eso se insiste en la necesidad de que los vigueses descarten la opción de comprar o regalar canes y apuesten por adoptar a aquellos animales que necesitan un hogar, y que son muchos, tal y como certifican todas las protectoras de Vigo, incluida la municipal en A Madroa.

Los refugios insisten en que sigue habiendo muchas personas que incluso compran a sus mascotas a través de anuncios online, desconociendo a veces las características de la raza del animal y, finalmente, abandonándolo porque no se acostumbran a él. Esta es una rueda que no deja de girar. Y si no hay voluntarios en protectoras como Tú eres nuestra ayuda, lo cierto es que dejará de haber sitios y personas en los que atender a todos esos perros que acaban en la calle.