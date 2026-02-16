¿Quiénes son los March, la séptima familia más rica de España que prepara su desembarco en Vigo?

El Concello de Vigo aprobará mañana martes la licencia solicitada por Banca March para acometer la remodelación de la planta baja del edificio El Moderno (Policarpo Sanz, 1), con el objetivo de abrir en el mismo corazón de Vigo su primera oficina en el noroeste peninsular, convirtiendo así a la ciudad olívica en punta de lanza de su expansión en el año en que la entidad celebra su centenario. ¿Quién está detrás de este banco? La familia March, la séptima más rica de España, según la última lista Forbes, con un patrimonio de 6.100 millones solo superado por apellidos tan reconocidos como los Ortega, Del Pino-Calvo Sotelo, Roig, Puig, Escotet y Daurella.

Banca March nació en 1926, fundada por Juan March Ordinas en Palma de Mallorca, donde abrió la primera oficina, contando a día de hoy con 94 sucursales y manteniéndose como el único banco español que es 100% propiedad familiar. Su presencia es especialmente fuerte en Baleares, pero también se puede encontrar en Cataluña, Valencia, País Vasco, Madrid, Andalucía y Canarias. A día de hoy, han sido cuatro ya las generaciones de la saga que han tomado las riendas de la entidad, convirtiéndola en la que más confían sus clientes y la más valorado por su solidez y solvencia según el Benchmarking de satisfacción de clientes en el sector financiero elaborado por la consultora independiente Stiga CX.

En la toma de decisiones, por otro lado, tiene un importante peso un rostro vigués como es el de José Luis Acea, que forma parte desde 2016 del consejo de administración y que es consejero delegado del banco presidido en la actualidad por Juan March de Lastra.