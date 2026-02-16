Renfe anuncia cambios importantes en el Alvia entre Galicia y Barcelona desde esta semana

Novedades en el transporte ferroviario de Vigo y el resto de Galicia. Después de la semana negra en la que se encadenó el corte ferroviario de 72 horas con la huelga general en el sector, Renfe anuncia ahora un importante cambio en uno de los servicios de Alta Velocidad de la ciudad. El Alvia que comunica Galicia con Barcelona trasladará su cabecera de la estación de Guixar a la de Urzáiz desde esta semana por un periodo de tiempo indefinido.

El motivo son «razones operativas» y el corte de la línea convencional entre Redondela y Tui para adaptarla al Corredor Atlántico. El Administrador de Infraestructuras (Adif) estima que estas obras se alargarán al menos hasta mediados de febrero de 2027, aunque la venta está limitada hasta el 30 de marzo de este año. Estos cambios no afectarán solamente a la ciudad olívica, ya que que en Redondela se traslada de la estación de Redondela de Galicia a la de Redondela AV, situada en la línea que conecta directamente con Urzáiz. Desde ella continuará por el Eje Atlántico hasta el by-pass de Conxo en Santiago, aunque no sumará ninguna parada intermedia ni alterará el tiempo de viaje actual. «Se realizará transbordo por carretera solamente para las personas viajeras con origen o destino Guillarei», añade la operadora en la ventana de venta.

El Alvia saldrá del complejo de Vialia los lunes, jueves y sábados; mientras que su llegada será los miércoles, viernes y domingos. Por el momento Renfe no añade este aviso para el Media Distancia que circula entre Vigo y Ourense el resto de días de la semana -martes, miércoles, viernes y domingos- y que enlaza con el Alvia procedente de A Coruña. Tampoco el Tren Celta o los otros regionales que salen de Guixar hacia el interior gallego están afectados todavía por el cambio.

Cortes previstos por Adif en el área de Vigo / Hugo Barreiro

La ruta más larga de España

No será la primera vez que este servicio mueve su cabecera, aunque sí la más duradera. El descarrilamiento de un convoy de mercancías en As Neves el sábado 15 de noviembre obligó a cerrar la Línea del Miño durante más de una semana. Para evitar un transporte por carretera, Renfe modificó entonces la ruta para circular por el Eje Atlántico y llevar los trenes a Urzáiz. Al mismo tiempo es el único servicio de Larga Distancia que continúa en la estación de Guixar desde que en 2020 se cancelaron el Intercity al País Vasco y el Trenhotel de Barcelona o Madrid.

Pese a sus más de 14 horas de viaje y muy habituales retrasos este Alvia es una pieza clave en la cohesión territorial. Conocido en el mundillo ferroviario como «el pulpo» por los enlaces que ofrece en varias comunidades autónomas, siendo la única forma de llegar en tren desde Vigo a puntos como Burgos, Vitoria o Pamplona entre otras ciudades del norte peninsular.

Actualmente este convoy ya tenía un récord a nivel nacional, ya que con 1.335,5 kilómetros de recorrido era el más largo de todos los servicios regulares de pasajeros en nuestro país. Con el rodeo por Santiago añadirá otros 47,2 kilómetros respecto a la decimonónica línea del Miño. Al mismo tiempo supondrá el regreso de los Alvia (series 130 y 730 de Renfe) a Urzáiz, ya que desde el pasado 9 de junio toda la oferta con Madrid se cubre con los ya famosos trenes Avril.