El puerto de Vigo se refuerza... y el de Santander le «copia»

El puerto de Santander, que, a diferencia del de Vigo, es nodal, quiere competir con la terminal olívica en vehículos. Aprovechando la inyección económica procedente de fondos europeos que supone esta consideración, la Autoridad Portuaria construirá una cuarta planta en el silo de automóviles para generar más espacio y posibilitar su crecimiento.

Su Consejo de Administración aprobó la semana pasada una inversión de 6,9 millones de euros para afrontar una obra que aumentará la capacidad en 40.000 metros cuadrados, un 56% de la superficie de una planta completa, hasta alcanzar un total de 320.000 metros cuadrados concentrados en las cuatro alturas, los cuales serán destinados al tráfico de vehículos.

El silo actual permite el almacenamiento de 6.800 unidades y ganará otras 5.050 plazas. Mientras, la terminal de Bouzas tiene en marcha el proceso para acometer la construcción de un silo, el segundo, con el que podrán aparcar en vertical hasta unas 8.000 unidades: el objetivo es que esté operativo en el primer trimestre de 2027. En total, 15 empresas pujan por el contrato de 50 millones para su ejecución.

Mercancía a granel para ser nodal

Como explicó FARO, una terminal tiene que mover mercancía a granel para lograr la consideración de nodal. No importa en demasía el valor de los tráficos o el área de influencia (hinterland) de una determinada rada, puesto que los baremos están diseñados para funcionar a peso. Por eso los puertos de Castellón y Santander han escalado hasta esa divisón, a la que aspira Vigo desde hace más de una década.

El silo de automóviles de Santander, que cuenta con una superficie de 70.000 metros cuadrados por planta, a los que habrá que sumar los 40.000 metros cuadrados que se ganarán con esta nueva ampliación, permitirá no solo aumentar la capacidad de la terminal de automóviles, sino también mejorar la gestión de los flujos de vehículos dado su emplazamiento entre el muelle y el apartadero ferroviario.

Los trabajos, ya en marcha

Los trabajos, que están siendo ejecutados por la UTE Industrias Metálicas Anro, S.L. – Imesapi, S.A., suponen una inversión de 50,4 millones de euros, a los que se suman los 6,9 millones aprobados la semana pasada, y se han programado en varias fases de manera que se pueda compatibilizar la ejecución de la obra con la puesta en servicio de los tramos finalizados.

Según informa la Autoridad Portuaria de Santander, en estos momentos, «ya está en funcionamiento el primer tercio de la ampliación, mientras que está previsto que la segunda fase esté operativa a principios de este verano». César Díaz, presidente, avanza que esta actuación «permitirá concentrar el tráfico de vehículos, liberando así espacios para dedicar a la consolidación de otras mercancías y a nuevos proyectos».