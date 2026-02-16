El Puerto «gradúa» su vista: licita un gigantesco panel de videovigilancia para sus muelles
El sistema tendrá pantallas de hasta 9 metros de largo y estará supervisado por 2 agentes las 24 horas del día
El presupuesto total ronda los 350.000 euros
Reforzará las 230 cámaras actuales
Parpadea, el Puerto de Vigo ya lo ha visto (y posiblemente grabado). La Autoridad Portuaria acaba de licitar por casi 350.000 euros un nuevo y gigantesco panel de videovigilancia, también denominado videowall, con el que busca reforzar todavía más el control de movimiento en sus muelles. Y es que hay una palabra que figura en la hoja de ruta de cualquier administración es «seguridad».
Si ya recientemente el Concello de Vigo adquirió un dron específico para interiores, tanto naves como edificios, con el objetivo de aminorar cualquier riesgo en sus intervenciones, ahora el Puerto se suma a esta demanda renovando su actual panel por otro con más alcance, calidad y que permitirá a los agentes que lo controlen una observación más clara de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del frente marítimo.
Desde el Centro de Control de la Autoridad Portuaria, ubicado en las oficinas centrales de la institución en la Plaza de la Estrella, se supervisa de manera constante la actividad en los muelles, desde la Terminal de Contenedores de Guixar hasta la explanada de la Terminal Ro-Ro de Bouzas, garantizando un control permanente de la operativa portuaria y los accesos de vehículos y personas las 24 horas del día, los 365 días del año.
Dimensiones
Esta máxima se mantendrá con el nuevo panel, pero ahora deberán ser dos los agentes de la Policía Portuaria que supervisen de forma constante el visionado de las grabaciones que en el videowall se proyecten. La Autoridad Portuaria cuenta con un sistema de 230 cámaras cuyas imágenes serán controladas al momento por los funcionarios portuarios.
Sus dimensiones hablan por sí solas: la pantalla deberá tener 9,5 metros de largo y casi 2 de alto, notablemente superior a las medidas del panel actual. Los agentes deberán pasar por un periodo de formación para poder dominar su uso, fundamental para la vigilancia de los miles de metros cuadrados de instalaciones portuarias.
Tráfico de drogas
Con este sistema no solo se controlará el desarrollo de la propia actividad, sino también puede generar un efecto disuasorio ante uno de los grandes lastres que está sufriendo el Puerto quizá en el último año: la entrada de droga a través de contenedores con el método del «gancho ciego» (el estupefaciente viene camuflado entre mercancía correcta). Con esta medida, la administración pública refuerza también el control preventivo para la introducción de estos cargamentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático