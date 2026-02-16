Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Bloque reclama a reapertura do programa «Súbete ó Castro»

A agrupación nacionalista sinalou que o proxecto foi fundamental na creación musical na cidade

Un grupo de rapaces participando no programa «Súbete ao Castro» en 2012.

Patricia Casteleiro

O BNG reclamou esta mañá a reapertura do programa de dinamización xuvenil «Súbete ó Castro», once anos despois do seu peche. A fronte nacionalista pide recuperar esta iniciativa como primeiro paso para reverter o que tachan de «tesoirazo» por parte do goberno local.

Empregando como sede a antiga cámara da traída da auga, o proxecto funcionou como un espazo gratuíto para mozos con actividades, ensaios e concertos locais («Castroconcertos») entre os anos 2000 e 2014.

Os nacionalistas recordaron a importancia da labor do «Súbete ó Castro» na creación musical na cidade, cun dos primeiros locais de ensaios municipais e cun amplo programa de formación gratuíta «do que se beneficiaron millares de mozas e mozos», indicou Xabier P. Igrexas, portavoz da agrupación.

Noticias relacionadas

Tamén apuntou que dende este espazo se impulsaron outras iniciativas de éxito xa desaparecidas como a Liga de Improvisación para Xóvenes Afeccionados (Lixa) ou «os primeiros esforzos municipais na promoción da cultura e deportes de carácter urbano, nomeadamente no ámbito da BMX e o skate». E tamén con proxectos de formación en novas tecnoloxías, actividades de lecer alternativo, obradoiros e cursos artísticos.

