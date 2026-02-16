Mediados de febrero... y sigue la Navidad en Vigo: vecinos piden la retirada del Cíes Market

La Asociación de Vecinos Vigo Centro presentó una nueva reclamación formal ante el Concello por el estado actual de la Alameda al considerar que no se ha cumplido lo que el propio Ayuntamiento aseguró por escrito en su comunicación oficial del 23 de enero de 2026 sobre la limpieza y retirada de las estructuras del evento Cíes Market, es decir, el mercado.

En el escrito, el Concello afirmaba que, tras una visita de inspección, «o espazo atópase recollido e limpo a falta do desmonte das casetas» y que «hoxe, 23 de xaneiro, comenzarían o desmonte». Sin embargo, según denuncia la asociación vecinal, la situación actual en la Alameda contradice esas afirmaciones.

Denuncia que las casetas y estructuras del evento continúan aún en el espacio, sin haberse retirado completamente, y el jardín no se encuentra plenamente limpio ni restituido, con restos visibles, zonas verdes deterioradas y afecciones apreciables. Además, la Alameda sigue sin estar completamente disponible para el uso ciudadano tras más de cuatro meses de ocupación continuada.

«No se puede decir en un papel que la Alameda está limpia y que el desmontaje empieza ya y, semanas después, seguir viendo casetas y destrozos en el mismo sitio», señala la asociación. También sigue pendiente la retirada de una parte de la decoración navideña de la cubierta de Vialia, como el árbol.

Exigencias al Concello

En la reclamación presentada, la Asociación de Vecinos Vigo Centro exige al Concello de Vigo la retirada inmediata y completa de todas las estructuras, casetas y elementos vinculados al Cíes Market que aún permanecen en la Alameda, así como la realización de una limpieza integral y una restitución real del espacio, incluyendo la reparación de las zonas verdes dañadas y la atención al arbolado afectado.

Asimismo, reclama la emisión de un informe detallado y por escrito que explique por qué no se ha cumplido lo prometido en el escrito oficial del 23 de enero, cuál es la situación actual del expediente y quién supervisa su ejecución, y qué plazos concretos maneja el Concello para la retirada total de las estructuras y la completa recuperación del jardín.

Jardín histórico

La asociación recuerda que la Alameda es un jardín histórico y un espacio protegido, además de un lugar de paseo y encuentro diario para vecinos y vecinas de todas las edades. «No es un solar disponible para usos privados indefinidos. Es un símbolo de la ciudad y un espacio que pertenece a todos los vigueses y viguesas. Tenerla meses ocupada y ahora, además, mal cuidada, es inaceptable», subraya.

Por último, la Asociación de Vecinos Vigo Centro considera que el Concello debe actuar con diligencia, transparencia y responsabilidad, alineando sus comunicados oficiales con lo que realmente sucede sobre el terreno y priorizando el interés general de la ciudadanía.