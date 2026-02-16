Luisa Sánchez: «La Diputación y la Xunta no tenemos el proyecto de reforma de Balaídos para el Mundial»
«No ha mandado ni presupuesto ni cronograma de las obras», critica
La presidenta del PP de Vigo, vicepresidenta de la Diputación y futura portavoz del grupo municipal popular en el Concello, Luisa Sánchez, en respuesta a las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, destacó que el regidor «no ha mandado ni proyecto, ni presupuesto ni cronograma de las obras que hay que acometer en Balaídos para poder ser sede del Mundial, particularmente, la relativa al traslado de los colectores». «La Xunta, por cierto, me consta que tampoco la tiene», apostilló.
Sánchez aprovechó para «insitirle» en su petición de que le envíe «toda la información» y aseguró que es «falso» que la Diputación haya «respondido que no». «Ni siquiera hemos podido tomar una decisión porque no tenemos información para hacerlo. Lo único que hemos pedido en nuestra contestación es precisamente eso: que nos remita el proyecto para evaluarlo. Se lo solicitamos hace más de tres meses y aún seguimos esperando. Prefiere no mandar nada para así alimentar su relato plagado de injurias», aseveró.
Apoyo de la Diputación
Insistió en que la Diputación de Pontevedra «ha apoyado la candidatura de Vigo desde el minuto 1». «Y lo ha hecho de forma oficial. Pero sí puedo decirle al señor Caballero quién no apoya el Mundial de Vigo: uno de sus tenientes de alcalde, que dijo ante los representantes del comité ejecutivo de la candidatura española que acoger el Mundial era, y cito textualmente, un marrón», concluyó.
Caballero, en declaraciones a los medios, reiteró que el Concello va a «defender a Vigo sin parar hasta las últimas consecuencias» para que Vigo sea sede del Mundial de fútbol del año 2030 «contra la Xunta de Galicia y Rueda, contra la Diputación y el Partido Popular de Vigo y contra Louzán». «Están ahí aconchabados para que Vigo no sea sede del Mundial», aseveró.
