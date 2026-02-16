La lluvia aplaza la Queima do Meco de Vigo al sábado
El mal tiempo mueve todas las actividades al interior y cambia la fecha del acto de despedida de carnaval y del traslado de las exequias funerarias a este 21 de febrero a las 19.00 horas
El mal tiempo tampoco ha cesado este lunes de carnaval. Aun así, la agenda festiva se pudo realizar. A falta de ir al colegio, los más pequeños pudieron disfrutar de las actividades propuestas: manualidades, elaboración de máscaras y pintacaras. La ubicación inicial iba a ser en Porta do Sol, pero la lluvia trasladó los talleres a la lonja, algo que ya se había hecho este domingo. Lo mismo sucedió con la animación prevista para recorrer las calles. Por su parte, el concierto del grupo «Las Pamisukis», uno de los grandes eventos del día, se celebrará en el Auditorio Municipal.
El martes, la jornada vuelve en las mismas condiciones. Los talleres, la animación y el concurso de disfraces se realizarán en el interior. Este último tiene lugar a las 17.30 horas y el plazo de inscripción abre a las 16. 30 horas. Por otra parte, el espectáculo de fuego de «A Saco Circo» queda cancelado y, el momento más esperado del día, «a Queima do Meco» se aplaza hasta este sábado 21 de febrero, junto con el traslado de las exequias funerarias, previsto para el miércoles a las 19. 00 horas. El concierto de Paris de Noia sigue planeado para este viernes en Porta do Sol a las 21.00 horas.
