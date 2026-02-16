¿Cuál es el límite de tiempo que un adolescente debería estar con el móvil? La respuesta está en estas jornadas en Vigo

¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo frente a una pantalla? ¿Dónde poner los límites sin caer en el conflicto permanente en casa? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchas familias gallegas y a las que la Consellería de Eduación tratará de dar respuesta el próximo sábado 21 de febrero en Vigo, en una jornada formativa centrada en el bienestar emocional durante la adolescencia.

Bajo el título La familia como base del crecimiento personal y emocional, la iniciativa está dirigida a padres, madres y personas cuidadoras interesadas en aprender a gestionar aspectos clave como el establecimiento de normas, el acompañamiento emocional o el uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de niños y adolescentes.

La sesión se celebrará en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Vigo, con capacidad para cerca de 300 personas. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del Portal Educativo hasta completar aforo.

Tres miradas expertas sobre adolescencia y tecnología

La jornada arrancará a las 10.00 horas y contará con la participación de tres especialistas de reconocido prestigio. A las 10.30, el psiquiatra Alexandre García, del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, abrirá el encuentro con la ponencia Ayudando a crecer cuando cambian los marcos, centrada en los desafíos emocionales de la adolescencia actual.

A las 11.30 será el turno de Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, que abordará las Claves para enseñar a niños y niñas a usar la tecnología de manera segura, poniendo el foco en la prevención y la educación digital desde el hogar.

El cierre llegará a las 12.30 con la intervención del profesor de la Universidade de Santiago de Compostela Antonio Rial Boubeta, que reflexionará sobre el Impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia: entre la banalización y el alarmismo, una llamada a encontrar el equilibrio entre la prohibición absoluta y la permisividad sin control.

Un plan integral para el bienestar digital

Esta jornada se enmarca dentro del Plan integral de bienestar digital, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, que incluye cerca de medio centenar de medidas dirigidas a toda la comunidad educativa, con especial atención a las familias. Cuenta con una inversión de 7,4 millones de euros y un horizonte de aplicación hasta 2030. El plan aborda seis grandes ámbitos de impacto: conductas de riesgo y ciberseguridad, hábitos de vida saludables, garantía de derechos y valores democráticos, convivencia escolar y familiar, aprendizaje y desarrollo cognitivo, y socialización y desarrollo personal.